Üniversite sınavı YKS: TYT - AYT - YDT sınavları ne zaman, ayın kaçında uygulanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 YKS takvimi sorgulamaları şimdiden başladı. Üç oturum olarak düzenlenen YKS başvuruları sona ererken öğrencilerin gündeminde yer almayı sürdürüyor. Peki, 2024 YKS ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte YKS hakkında merak edilen güncel bilgiler...
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) için geri sayım başladı. Her sene milyonlarca adayın katıldığı YKS için hazırlıklar sürüyor. Bu kapsamda, 2024 YKS ile ilgili ayrıntılar netlik kazandı. Peki, ÖSYM tarafından açıklanan YKS oturum tarihleri ne zaman? YKS 2024 hakkında merak edilenleri haberimizde paylaştık. İşte ayrıntılar...
2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ
ÖSYM, "2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi'ne 06 Kasım 2023 günü saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecektir." ifadeleri ile sınav takviminin açıklandığını duyurmuştu.
2024 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı (ÖSYM) Bayram Ali Ersoy, internet sitesinden yayımladıkları 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacağını bildirdi.