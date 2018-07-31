Üniversite taban ve tavan puanları 2018 yayınlandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından YKS sonuçları açıklandı. Üniversite adaylarını şimdi de tercih heyecanı sardı. 7-14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek tercih maratonu öncesi öğrenciler, tercih yapacakları üniversitelerin taban ve tavan puanlarını merak ediyor. Peki, Üniversite taban ve tavan puanları 2018 ne zaman açıklanacak? İşte 2018 üniversite taban ve tavan puanları...

2018 ÜNİVERSİTE TABAN VE TAVAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonlarca aday 30 Haziran - 01 Temmuz'da YKS'ye katıldı. Sonuçlar ise 31 Temmuz'da açıklandı. Şimdi sıra tercihlerde. Tercih işlemleri 7-14 Ağustos'ta yapılacak. Öğrenciler tercih yapacakları üniversitelerin taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını merak ediyor. Ancak 2018 üniversite taban ve tavan puanları henüz yayınlanmadı. Öğrencilerin merakla beklediği taban ve tavan puanlarının tercih kılavuzu ile birlikte tercih süreci içerisinde yayınlanması bekleniyor.

ÖSYM, YKS puan hesaplamasıyla ilgili değişikliğe gitti.

ÖSYM’nin yaptığı duyuruya göre, “Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 31 Mayıs 2018 tarihli toplantısında, 2018 YKS’de TYT’de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için Türkçe veya Temel Matematik testlerinin en az birinden en az 0,5, AYT’de ise ilgili puan türünün hesaplanabilmesi için gerekli testlerin en az birinden en az 0,5 ham puan almış olmaları gerektiğine karar verilmiş olup 2018-YKS Kılavuzu bu karar doğrultusunda güncellenmiştir” ifadelerine yer verildi.



Mart ayında yayınlanan kılavuza göre adayların TYT puanlarının hesaplanabilmesi için Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı aranıyordu.

2017 YILI ÜNİVERSİTE TABAN VE TAVAN PUANLARI

ÖSYM'nin 2017 kılavuzunda yer alan bilgiye göre, il il üniversitelerin tavan puanları yer alıyor.

En Küçük ve En Büyük Puanlar - 1

En Küçük ve En Büyük Puanlar - 2

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