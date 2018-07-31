YKS tercih kılavuzu öğrenciler tarafından merak ediliyor. ÖSYM tarafından 31 Temmuz'da 00.05 sularında açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları sonrası tercih işlemleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday sonuçlarını öğredi ve şimdi de tercih işlemlerini gerçekleştirecek. ÖSYM ise tercih takvimini açıkladı. Adaylar tercih ile ilgili detayları merak ediyor. 2018 YKS tercihleri için detaylar tercih kılavuzunda belli olacak. Peki, YKS tercih kılavuzu 2018 ne zaman yayınlanacak? Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 3 Temmuz'da ön bilgi amaçlı yayınladığı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzunda yer alan bilgiye göre, üniversite tercihleri 7-14 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacak.

YKS TERCİH KILAVUZU 2018 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

YKS tercih kılavuzu 2018 henüz yayınlanmadı. YKS tercih kılavuzunun tercihlerin başlayacağı tarih olan 7 Ağustos'ta yayınlanması bekleniyor.

Adaylar, 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekler.

Adaylar tercihlerini , T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklar.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecekler. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklar. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, yayımlanan kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.

Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2018-TYT ’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebilecekler.

Tablo 4'te yer alan yükseköğretim programlarını, 2018-AYT/YDT’ de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebilecekler.

Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhan gibirine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecek.

2018-YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacak.

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