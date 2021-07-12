TYT sınavı 26 Haziran tarihinde, akabinde ise 27 Haziran tarihinde AYT sınavı tamamlandı. Aynı gün YDT sınavı da gerçekleştirildi. Sınav sonuçlarına kısa bir süre kala, YKS'de tercih başlama açıklamasının ne zaman yapılacağı sorgulanıyor. İşte, 2021 YKS hakkında bilgiler...

YKS TERCİH NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM, YKS sonuçlarını 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

YKS tercih süreci hakkında henüz net bir tarih yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Ancak geçtiğimiz 2020 yılında 27-28 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen sınavın sonuçları 27 Temmuz 2020'de açıklanmıştı. 2020 üniversite tercihleri de sonuçların açıklanmasının ardından 6 Ağustos'ta başlamıştı.