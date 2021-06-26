ÖSYM'nin yayımladığı bilgilere göre TYT sınavı 26 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Akabinde ise 27 Haziran tarihinde AYT sınavı tamamlanacak. Aynı gün YDT sınavı da gerçekleşmiş olacak. Sınava kısa bir süre kala, YKS'de tercih başlama açıklamasının ne zaman yapılacağı sorgulanıyor. İşte, 2021 YKS hakkında bilgiler...

YKS TERCİH NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM, 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek 2021-YKS Giriş Belgelerini ais.osym.gov.tr adresinden adayların erişimine açtı. Sınav sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

YKS tercih süreci hakkında henüz net bir tarih yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz. Ancak geçtiğimiz 2020 yılında 27-28 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen sınavın sonuçları 27 Temmuz 2020'de açıklanmıştı. 2020 üniversite tercihleri de sonuçların açıklanmasının ardından 6 Ağustos'ta başlamıştı.

YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da üç oturum halinde düzenlenecek YKS'nin Temel Yeterlilik Testi'ne 2 milyon 592 bin 579, Alan Yeterlilik Testlerine 1 milyon 781 bin 760 ve Yabancı Dil Testine 130 bin 522 adayın katılacağını bildirdi.