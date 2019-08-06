YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ÖSYM'den üniversite tercih sonuçlarıyla ilgili beklenen haber geldi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün öğrencilere tarihi duyurdu.

ÜNİVERSİTE YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR 2019

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının Kurban Bayramı'ndan önce açıklanacağını bildirdi.

Kılavuzda YKS tercih sonuçları için şu ifadelere yer veriliyor:

"Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir"

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2019

YKS sonuçlarından sonra tercih ettikleri okullardan birine kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıt işlemlerini 19 - 23 Ağustos tarihleri arasında yapabilecekler. Elektronik kayıtlar ise 19 - 21 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için gerekli olan belgeleri tamamladıktan sonra, kayıt süresi içerisinde üniversitelere başvurmaları zorunlu olacak. Kayıt süresi içerisinde kazanma hakkı kazanılan üniversiteye başvurulmaması durumunda aday kayıt hakkını kaybedecektir. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihler içerisinde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2019 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.