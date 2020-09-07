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Üniversiteler açılacak mı? YÖK'e uzaktan eğitim önerisi! 2020 üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversiteler ne zaman açılacak? sorusu hem milyonlarca öğrencinin hem de bu sene sınavı kazanarak üniversiteye başlayacak adayların gündeminde. Gözler ise Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve YÖK'ten gelecek açıklamalarda. Üniversitelerdeki eğitim ile ilgili flaş öneri Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Sağlık Bakanlığı, güz döneminde üniversitelerde uzaktan eğitimin verilmesi için görüş bildirdi. İşte YÖK tarafından belirlenen üniversitelerin açılacağı tarihi...

Üniversite

Üniversiteler ile ilgili son dakika önerisi Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Sağlık Bakanlığı YÖK'e güz döneminde uzaktan eğitim verilmesi şeklinde görüş bildirdi. 2020 -2021 eğitim döneminde üniversiteler ne zaman açılacak?

ÜNİVERSİTELER DE UZAKTAN EĞİTİM OLACAK MI?

Sağlık Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurumu'na üniversitelerin güz döneminde uzaktan eğitim yapılmasına ilişkin bir görüş bildirdi. Bakanlık tarafından yazıda uygulama eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda, uygulamaların mümkünse ertelenmesi tavsiye edildi. Bu gelişme sonrasında YÖK'ten yapılacak açıklamalar haberlerimizde yer alacak.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? 2020 - 2021

Geçtiğimiz günlerde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, "YÖK olarak, bugün itibariyle üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik" dedi.

YÖK BAŞKANI SARAÇ'IN AÇIKLAMASI

YÖK Başkanı Saraç, geçtiğimiz günlerde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından üniversitelerin açılış tarihine ilişkin açıklamada bulundu. Saraç açıklamada, "YÖK olarak, bugün itibariyle üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik. Bunun yanı sıra 'kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması' da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkân tanıdık. Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale geldi. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak olan uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecek. Yeni YÖK olarak Türk yükseköğretim sistemine bu vesile ile getirdiğimiz karma modelin (hibrit) hayırlı olmasını diliyoruz Aileleri tarafından bizlere emanet edilen sevgili öğrencilerimiz başta olmak üzere, bütün akademik ve idari personelin sağlığının karar süreçlerimizde en fazla dikkat ettiğimiz husus olduğunun altını çizmek isteriz" ifadelerini kullandı.

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