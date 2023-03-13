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Üniversiteler ne zaman açılıyor? Üniversitelerde eğitim yüz yüze mi, online mı olacak?

Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizde yıkıma neden olan depremlerin ardından üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verildi. Alınan kararın ardından ardından "Üniversiteler ne zaman yüz yüze olacak, online eğitim devam edecek mi?" sorusu gündeme geldi. YÖK Başkanı Erol Özvar, bazı bölümlerde uzaktan eğitime geçilirken; uygulamalı bölümlerde ise yüz yüze eğitim vereceğini açıkladı. İşte Üniversiteler ne zaman açılacak? sorusunun yanıtına dair detaylar...

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  • Üniversiteler açılır mı, ne zaman açılacak? 2023 üniversiteler yüz yüze mi, online mı olacak? Üniversite açılış tarihi

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler 11 ilimizi derinden etkiledi. Deprem felaktinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz. Tamamen uzaktan eğitimle devam edecekler." sözlerini kullanmıştı. Üniversiteler 20 Şubat'ta online olarak başladı. Öğrencilerin gözü "Üniversiteler yüz yüze eğitime geçecek mi, üniversiteler açılacak mı?" sorularına çevrildi. İşte konuya dair son bilgiler...
  • Üniversiteler açılır mı, ne zaman açılacak? 2023 üniversiteler yüz yüze mi, online mı olacak? Üniversite açılış tarihi

    ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

    Bahar dönemi 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başladı. YÖK Başkanı Özvar, Nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneğin değerlendirileceğini açıkladı. Öte yandan Özvar, yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda öğrencilerin bu eğitimlerini yüz yüze sürdüreceğini de bildirdi.
  • Üniversiteler açılır mı, ne zaman açılacak? 2023 üniversiteler yüz yüze mi, online mı olacak? Üniversite açılış tarihi

    ÜNİVERSİTELER ONLİNE MI OLACAK?

    YÖK Başkanı Erol Özvar, 17 Şubat günü açıklamalarda bulunmuştu. Özvar, YÖK tarafından Kahramanmaraş merkezli depremin ülke genelindeki etkileri, depremden etkilenen vatandaşlar ile öğrencilerin barınma durumları, sosyal koşullar ve sürdürülebilir öğretim süreçleri gibi birçok faktörün bir arada değerlendirilerek 2022-2023 akademik yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olacağına daha önce karar verildiğini hatırlattı.

    Bütün çabalarının, eğitim ve öğretim alanında normalleşmenin mümkün olan en kısa zamanda sağlanması olduğunu kaydeden Özvar, öğrencilerin eğitimlerini, nitelikten ödün vermeden, mümkün olan en etkin, verimli ve kesintisiz bir şekilde sürdürebilmelerini sağlamak için ön lisans, lisans ve lisansüstünde 2022-2023 akademik yılı bahar dönemiyle sınırlı olmak kaydıyla bazı kararlar alındığını bildirdi.
  • Üniversiteler açılır mı, ne zaman açılacak? 2023 üniversiteler yüz yüze mi, online mı olacak? Üniversite açılış tarihi

    ÜNİVERSİTELER YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇECEK Mİ?

    Bu kararları alırken gerek üniversiteler gerek sivil toplum örgütleri gerek uzman ve bilim insanları ile gerekli istişarelerde bulunduklarını dile getiren Özvar, şöyle konuştu:

    "Ayrıca baştan net şekilde dile getirmek gerekir ki alınan kararlar nisan ayı başı itibarıyla yeniden gözden geçirilerek şartlar elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneği de değerlendirilecektir. Bizler için önemli olan üniversitelerde normalleşme sürecinin bir an önce başlamasıdır. Nisan ayı başları gibi bu aldığımız kararları yeniden değerlendirmek suretiyle imkanların el verdiği ölçüde bu hibrit veya harmanlanmış eğitim sisteminden, yani yüz yüze eğitimi de katmak suretiyle eğitim öğretim faaliyetlerimizin devamını öngördüğümüzü ifade etmek isterim."
  • Üniversiteler açılır mı, ne zaman açılacak? 2023 üniversiteler yüz yüze mi, online mı olacak? Üniversite açılış tarihi

    UYGULAMALI BÖLÜMLER NELER?

    Tıp Fakültesi’nin 4, 5. ve 6. Sınıf öğrencilerini,

    Diş Hekimliği Fakültesi’nin 4 ve 5. Sınıf öğrencilerini,

    Veterinerlik Fakültesi’nin 5. Sınıf öğrencilerini,

    (7+1) programı uygulayan Teknoloji ve Mühendislik Fakültelerinin (+1) dönemdeki öğrencileri,

    Hemşirelik, Ebelik, Denizcilik ve diğer tüm yükseköğretim programlarında İşletmede Mesleki Eğitim Uygulaması yapan öğrencileri (Bakınız: Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği madde 12),
  • Üniversiteler açılır mı, ne zaman açılacak? 2023 üniversiteler yüz yüze mi, online mı olacak? Üniversite açılış tarihi

    (6+2) veya (7+1) programı uygulayan Spor Bilimlerinin (+1) veya (+2) dönemdeki öğrencileri,

    (3+1) veya (2+1) programı uygulayan Meslek Yüksekokullarının (+1) dönemdeki öğrencileri, Meslek Yüksekokullarının İşletmede Mesleki Eğitim Uygulaması yapan öğrencileri (Bakınız: Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği madde 12),

    Öğretmenlik Uygulaması dersinin öğrencilerini, kapsamaktadır ve bu öğrenciler uygulamalı eğitimlerini yüz yüze mahallinde yapabileceklerdir. Öğrencilerimiz bu konuda ayrıntılı bilgiyi kayıtlı oldukları üniversiteden edilebilecektir.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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