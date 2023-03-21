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YÖK açıkladı! Üniversiteler ne zaman açılıyor, yüz yüze eğitim başlayacak mı?

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından üniversitelerde uzaktan eğitim kararı alan YÖK'ten konuya ilişkin yeni bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamanın ardından üniversitelerin açılıp yüz yüze eğitim başlayacağı tarihe ilişkin YÖK Başkanı Özvar önemli açıklamalarda bulunarak nisan ayına dikkat çekti. Yükseköğretim Kurulu ile üniversitelerin açılıp, yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihe ilişkin önemli gelişmeleri bir araya getirdik. İşte üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihe ilişkin son gelişmeler...

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  • Üniversiteler açılır mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? YÖK açıkladı!

    Tüm Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerinin ardından üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verilirken, uzaktan eğitim kararı alınmıştı. Yaşanan gelişmelerinin ardından üniversitelerin açılıp açılmayacağına ilişkin YÖK'ten gelecek son dakika açıklamaları bekleyen öğrenciler, yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi bekliyor. Peki, "Üniversiteler ne zaman açılıyor, yüz yüze eğitim başlayacak mı?" İşte detaylar...
  • Üniversiteler açılır mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? YÖK açıkladı!

    ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklamasında, üniversitelerin ne zaman açılacağını da belirtti.

     
  • Üniversiteler açılır mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? YÖK açıkladı!

    Şu anda uzaktan eğitim şeklinde devam eden üniversiteler için Nisan ayının başında yeni bir değerlendirilme yapılacak. Şartların sağlanması halinde uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim imkânın da olduğu hibrit öğrenim seçeneği de masaya yatırılacak. 
  • Üniversiteler açılır mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? YÖK açıkladı!

    DEPREMDEN ETKİLENENLER BAŞKA BİR ÜNİVERSİTEDE EĞİTİME DEVAM EDEBİLİR

    Özvar, ayrıca depremden etkilenenlerin eşdeğer başka bir üniversitede yüz yüze öğrenim görebileceğini belirtti.
  • Üniversiteler açılır mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? YÖK açıkladı!

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar,

    "Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde veya birinci derece yakınları bu illerde ikamet eden ve diğer illerde eğitim gören öğrencilerden uygulamalı eğitime devam edecek olanlar, talebi halinde birinci derece yakınlarında ikametgahı ya da geçici ikametgahının bulunduğu illerdeki üniversitenin eşdeğer diploma programlarında özel öğrenci olarak bu eğitimi alabilecekler." ifadelerini kullandı
  • Üniversiteler açılır mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? YÖK açıkladı!

    ÖĞRENCİLER KAYIT DONDURMA YAPABİLİR

    YÖK Başkanı Özvar ayrıca talep eden öğrencilerin bahar döneminde kayıtlarının dondurulacağını ve bu sürenin azami öğrenim süresinden düşülmeyeceğini de belirtti. 

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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