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Üniversiteler ne zaman açılacak? Bahar dönemi üniversiteler açılıyor mu? YÖK Başkanı'ndan açıklama

Üniversiteler bahar dönemi açılacak mı? Soruları öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs sebebiyle uzaktan eğitime devam eden öğrenciler okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Konuyla ilgili YÖK Başkanı Yekta Saraç açıklamalarda bulundu.

Üniversiteler ne zaman açılacak? Bahar dönemi üniversiteler açılıyor mu? YÖK Başkanı'ndan açıklama

Üniversiteler bahar dönemi açılacak mı? Sorusu çığ gibi büyüyor. Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili birçok açıklama yapıldı. Peki, YÖK'ün üniversitelerin bahar dönemi açılıp açılmamasıyla ilgili kararı ne olacak? YÖK Başkanı Saraç'tan açıklama geldi. İşte detaylar...


ÜNİVERSİTELER BAHAR DÖNEMİNDE AÇILACAK MI?

İşte üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın açıklamalarından satırbaşları...

YÖK Başkanı Saraç, "Biz Sağlık Bakanlığının görüşlerini ikinci dönem için ilerleyen süreçte alacağız. Bu görüşe göre üniversitelerimizi yönlendireceğiz." dedi.

YÖK Başkanı Saraç, "YÖK olarak her hafta küresel salgın sürecinde dünyada hangi tedbirlerin alındığını raporluyor, bu verileri de dikkate alıyoruz. Dünyanın gelişmiş üniversitelerinde erken normale dönüşte artan vakalar üzerine hızla yeniden online'a geçtiklerini, yükseköğretimde örnek gösterilen bu ülkelerin net bir tavır koyamamalarının öğrenciler açısından ne denli yıpratıcı olduğunu, kamu sağlığı açısından da ne denli tehdit oluşturduğunu gördük." sözlerini kullandı.

Saraç, "Öğrencilerimiz tabii ki yüz yüze öğretim istiyor. Onların seslerine kulak tıkamıyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. Online eğitim, örgün öğretimin alternatifi olamaz. Ancak kamu sağlığını tehdit eden bir durum varsa bakanlığın görüşlerini dikkate almalıyız. Örgün eğitime bütünüyle geçmeye karar verildiğinde sadece İstanbul'a yüz binlerce öğrenci gelecek. Öyle 2-3 ilden değil, bütün illerden öğrenci İstanbul'a aynı tarihlerde gelecek. Belli aralıklarla da kendi il, ilçelerine gitme gelme durumları, yani büyük bir hareketlilik olacak." ifadelerini kullandı.

Saraç, "Bu hareketlilik bütün illerimiz için geçerli. Öğrenci yurtları faktörü de dâhil, bu hareketliliğin bir risk oluşturup oluşturmadığını en iyi tahlil edecek yapı Sağlık Bakanlığı'dır. Biz bu çerçevede Bakanlığın görüşlerini ikinci dönem için de ilerleyen süreçte alacağız. Bu görüşe göre üniversitelerimizi yönlendireceğiz. YÖK olarak yükseköğretimi güçlü koordinasyon ama esnek ve çerçeve kararlar ile, üniversitelerimizin birbirinden farklı şartlarını, imkanlarını gözeterek, onlara hareket serbestisi tanıyarak süreçleri yönetiyoruz." diye konuştu.

YÖK ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN ÇALIŞMA!

Yükseköğretim Kurulu üniversitelerin yüz yüze eğitime başladığında gerekli tedbir ve önlemlerin alınabilmesi için “ Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu” hazırladı. Kılavuzda yer alan bilgilere göre öğrenciler sınıflarda 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde oturma şekli planlanacak. Sosyal mesafeye uygun olarak dersliklerde öğrenciler arasında 1 metre mesafe bırakılacak. Sınıf girişlerinde hijyen kurallarını bilgilendirici afişler, görsel materyaller yer alacak. Ortak kullanım alanlarından olan yemekhane, spor salonu, kampüs derslik gibi alanlar periyodik olarak temizlenecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde üniversitelerin açılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik bir açıklama geldi. Uzaktan eğitim tecrübesinin önemli olduğuna vurgu yapan Erdoğan” İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

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