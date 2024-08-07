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        Haberler Bilgi Yaşam Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK 2024 2025 Üniversiteler ayın kaçında açılıyor, hangi tarihte?

        Üniversiteler ne zaman açılacak? 2024-2025 Üniversiteler ayın kaçında açılıyor, hangi tarihte?

        Yükseköğretim Kurumları'na bağlı üniversitelerin açılış tarihinin duyurulması bekleniyor. 2024-2025 eğitim-öğretim yılına dair araştırmalar yoğunlaşmış durumda. Yurt genelindeki binlerce üniversiteli öğrencinin gözü kulağı YÖK'ten yapılacak açıklamada. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak, ayın kaçında açılıyor, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2024 - 12:11 Güncelleme: 07.08.2024 - 12:11
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        ÖSYM tarafından uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavının ardından tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylar üniversitelerin açılacağı tarihi sorguluyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtlarının başlaması bekleniyor. İşte 2024 2025 güz dönemi üniversitelerin başlangıç tarihi...

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        ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

        Üniversitelerin açılış tarihi henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin YÖK'ten duyuru geldiğinde haberimize ekleyeceğiz. Üniversitelerin açılış durumu değişkenlik gösterebiliyor. Üniversitenizin başlangıç gününü, okulunuza ait akademik takvimden öğrenebilirsiniz.

        OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        Okullar 9 Eylül'de açılacak.

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