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YÖK Başkanı Özvar, üniversitelerde yüz yüze eğitim sürecinde tüm üniversitelerde uygulanacak koronavirüs tedbirlerinin belirlendiğini ve üniversitelere iletildiğini açıkladı. Özvar, bu yıl üniversitelerde derslerin yüzde 40'ının online işleneceğini, derslerin hangilerinin online hangilerinin yüz yüze yapılacağının ise üniversitelerin uhdesinde olan bir karar olduğu açıkladı. Buna göre bu yıl üniversitelerde harmanlanmış veya hibrit eğitim modeli uygulanacak.

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN ALINAN TEDBİRLER

YÖK Başkanı Özvar, yüz yüze eğitim ile ilgili değerlendirmelerde bulundu:

"Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Bu istişareden fevkalade istifade ettiğimizi ifade ederek açıklamama geçmek istiyorum. YKS'ye giren bütün öğrencilerimizi tebrik etmekle başlamak istiyorum.

Henüz yerleşmemiş öğrencilerimiz var onlara da YÖK olarak sunduğumuz ek yerleştirme kontenjan imkanından istifade etmelerini bekliyorum. Üniversitelerimizin açık kontenjanlarına gireceklerini umuyorum.

Bildiğiniz üzere 3 yarı yıl yani bir buçuk seneden beri üniversiteler eğitim ve öğretimine ara vermeden, bütün yüksek öğretim kurumlarımız akademik faaliyetlerine devam etmektedirler. Bizler üniversiteler olarak kampüslerimizi kapatmadık. Öğrenciler kampüslerimize gelip gittiler. Fakat salgın nedeniyle öğretim faaliyetlerimizi uzaktan yapmaya karar verdik.

Yüz yüze eğitimin yapılabilmesi ve sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri aldık. Gerek kampüs ortamlarında gerek eğitim öğretim süreçleri ile ilgili bütün üniversitelere yönelik bir kılavuz hazırladık. Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulu üyelerimizin tavsiyeleri ile hazırladık ve üniversitelerimiz ile paylaştık.

HARMANLANMIŞ VEYA HİBRİT MODELİ

Kampüs içinde ve eğitim öğretim sürecinde covid şartlarında nasıl ders yapmak, nasıl sosyalleşmek gerektiğine dair hususlar belirlendi. Eğitim ve öğretim süreci ile alakalı vurgulamamız gereken hususlar var. YÖK olarak biz yüz yüze eğitim faaliyetlerini sürdürmek istiyoruz. Tabi salgın şartlarının ülkemizde nasıl gelişeceğini öngöremediğimiz için salgının seyrine göre Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun görüşleri dahilinde diğer eğitim süreçlerinin de kullanılması kararı alındı. Üniversitelerimiz salgın boyunca eğitim ve öğretimin aksamaması doğrultusunda hibrit ya da harmanlanmış yöntemleri kullanacaklar.

Harmanlanmış veya hibrit modeli ile birlikte yüz yüze eğitimin yanı sıra derslerin bir kısmı online yapabilme yetkisine haizdir. Üniversitelerimiz gerekli çalışmalarını tamamlamıştır. Üniversitelerimiz hangi dersleri yüz yüze hangi dersleri online yapacağını kamuoyuna açıklamıştır.

Üniversitelerimiz kendi sosyal medya hesapları ve iletişim vasıtaları ile paylaşmış durumdadır. Genç nüfusun öğrencilerimizin aşı olma hususunda YÖK Başkanı olarak, yüz yüze eğitime gelecek öğrencilerden istirhamım aşı olmalarıdır. Aşı olmalarını tavsiye ediyorum. Sağlık Bakanlığımızın alacağı kararlar da fevkalade önemli. Yeni dönemde eğitim ve öğretim hususunda alacağımız esnek kararlar doğrultusunda kesintisiz devam edeceğini belirtmek isterim. Bir buçuk senelik aranın ardından üniversiteler öğrencilerini kucaklayacaktır. Bunu gerçekleştirebilmemiz için covid şartlarına riayet etmemiz lazım. Bizler üzerimize düşen vazifeleri yerine getiririz ve başarmış oluruz diye temenni ediyorum." dedi.

HANGİ DERSLERİN ONLİNE, HANGİLERİNİN YÜZ YÜZE YAPILACAĞINA KİM KARAR VERECEK?

YÖK Başkanı Özvar "YÖK, salgından bağımsız olarak derslerin veya AKTS'lerin yüzde 40'ını online verilebileceğine karar vermişti ama bu salgınla ilgili değildir. Üniversiteler o kadarlık kısmını online verilebilecektir. YÖK aldığı karar ile imkanı biraz daha geliştirmiş oldu. Sağlık ile ilgili önemli kararlar dahilinde bunları kullanabileceklerdir. Bunların kullanılabilmesi üniversitelerin yetkisi dahilindedir. Üniversiteler öğrenci sayısı ve derslik sayısına göre karar vereceklerdir. Üniversiteler bu konuda yetkilidir. Üniversiteler bu anlamda hazırlıklarını tamamladılar."