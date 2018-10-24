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Savcı 'tutuklama' istedi, mahkeme 'kaçmaz' dedi
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Üniversiteli Yaren'in öldüğü kazanın ilk duruşması yapıldı

Maltepe'de 150 kilometre hızla kullandığı araç ile 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Yaren Büyükölmez'in ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olmaktan hakkında dava açılan 17 yaşındaki U.B.Ç'nin yargılanmasına başlandı. Esas hakkındaki mütalaasında sanık için 12 yıla kadar hapis cezası isteyen savcı, sanığın tutuklanmasını istedi. Mahkeme, kaçma eğilimi göstermediği gerekçesi ile savcının tutuklama talebinin reddine karar verdi

24.10.2018 - 11:38 | Güncelleme: DHA

İstanbul Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık U.B.Ç. ve avukatı ile Yaren Büyükölmez'in annesi Müjde Büyükölmez, babası Timur Büyükölmez ve kazada yaralanan mağdur Sevda Civelek katıldı.

KAZA İLE İLGİLİ HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYOR

DHA'nın haberine göre, savunmasında, karıştığı ölümlü ve yaralamalı kaza ile ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söyleyen U.B.Ç., "Hakkımda düzenlenen hastane raporlarında da bu husus belirtilmiştir. Bir yıl sonra hatırlayabileceğime dair kanaate ulaştılar. Zaman zaman olay günü sabah kalktığımı, akşam eve dönüşümü hatırlıyorum, fakat kazayla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. Olay anındaki hızımı hatırlayamamakla birlikte, ailemden habersiz ayda bir aldığım bir arabaydı. Çok hız yaptığımı zannetmiyorum" dedi.
Mahkeme Başkanı Mehmet Atıf Öztürk sanığa kaza anında yarış yapıp yapmadığını sordu. Sanık da bu soruyu, "Yarış yapmıyordum" sözleri ile yanıtladı.

U.B.Ç.'nin Avukatı Erkan Kılıç, müvekkilinin kazadan sonra uzun süre yoğun bakımda kaldığını belirterek, "Yan etki olarak beyinde ödem oluştu. Doktorlarla görüşmemizde 6 ay veya 1 yıl içinde hafızanın geri geleceği söylendi. Zaten 6-7 ay gibi bir zaman geçti. Yargılamayı uzatma adına böyle bir şey söylemiyorum" dedi.

Müşteki Müjde Büyükölmez sanığın kaza anında yalnız olmadığını savunarak, "Kazadan hemen sonra, kızım henüz aracının içindeyken yola savrulan sanığa doğru koşan gençler 'sen ölemezsin' diyorlar. Bence bu hususun gösterdiği şudur; sanık olay anında yalnız değildir. Yanında arkadaşları vardır. Muhtemelen yarış yapıyorlar. Şikayetimi tekrar ediyorum" dedi.
Yaren Büyükölmez'in babası Timur Büyükölmez de sanığın kaza anında yarıştığını iddia ederek, "Kızım henüz 20 yaşında idi. Şikayetçiyim" dedi.

MAĞDUR OLAY ANINI ANLATTI

Mağdur Sevda Civelek, sanığın aracıyla çarptığı ikinci aracı kendisinin kullandığını belirterek, aracında 17 ve 7 yaşında iki kızının bulunduğunu söyledi. Kazadan önce çok hızlı bir arabanın kendilerini geçtiğini söyleyen Sevda Civelek, "Bize çarpan araba bu araba değildi. Sanık o kadar hızlı geliyordu ki, müthiş bir hızı vardı. Dikkatimi çekti. Bir ses duydum. Bizim tarafı resmen uçtu. Refüje uçarak Yaren'in arabasına vurdu. Sonra benim aracıma vurdu. Şikayetçiyim" dedi.

SAVCI TUTUKLANMASINI İSTEDİ

Duruşma savcısı, sanığın kaçma şüphesi bulunduğunu belirterek tutuklanmasını talep etti. Savcı ardından esas hakkındaki mütalaasını sundu. Sanığın kullandığı aracın olay anında kilometre saatinin 150 kilometreye sabitlendiğini belirten savcı, aşırı hızla giden sanığın orta refüjü geçerek karşı yöne girdiği ve kazaya sebebiyet verdiğini belirtti. Savcı, sanığın, "Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

MAHKEME 'KAÇMA EĞİLİMİ YOK' DİYE TUTUKLULUK TALEBİNİ REDDETTİ

Mahkeme, sanığın tutuklanması yönündeki talebi, kaçma eğilimi göstermemesi gerekçesi ile reddederek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 17 yaşındaki U.B.Ç.'nin, 23 Şubat 2018 tarihinde 23.30 sıralarında Maltepe'de 150 kilometre hızla kullandığı araç ile çarptığı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Yaren Büyükşahin'in ölümüne, Sevda Civelek'in de yaralanmasına (40) neden olduğu belirtiliyor.

İddianamede, Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) U.B.Ç.'nin kazanın oluşumunda tamamen kusurlu olduğu belirtilerek, "Bilinçli taksirle bir kişinin ölümü ve bir kişinin de yaralanması" suçundan 2 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.

 

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