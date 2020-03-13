Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem
ABONE OL

Üniversiteliler koronavirüs tatili nedeniyle otogarlara akın etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda alınan koronavirüs tedbirleri sonrası üniversiteler 3 hafta süreyle tatil edildi. Kararın ardından üniversite öğrencileri memleketlerine gidebilmek için otogarlara akın etti. Otobüs firması yazıhaneleri önünde büyük yoğunluklar oluştu

Otogarlarda koronavirüs tatili yoğunluğu
HABERTURK.COM / Ajanslar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri toplantısı sonrası, üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesi kararı verildi.

Kararın ardından tüm Türkiye'de farklı şehirlerde yaşayan üniversite öğrencileri memleketlerine gidebilmek için otogarlara akın etti.

Öğrenciler, memleketlerine dönmek için internet siteleri üzerinden otobüs bileti almak istedi. İnternet sitelerinin aşırı yoğunluktan çökmesi sebebiyle bilet alamayan öğrenciler, bu kez otogar ve firmaların yazıhanelerine akın etti. Yazıhaneler önünde büyük yoğunluk meydana geldi.

Bazı otobüs firmaları da talebi karşılayabilmek için ek seferler düzenledi. 

Tatili ailesinin yanında dinlenerek geçirmek isteyen öğrenciler, bu sayede virüsten daha iyi korunacaklarına inandıkları için memleketlerine gitmek istediklerini ifade ettiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
GÜNDEMSığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Karabük'te otomobil ağaca çarptı: 1 ölü
GÜNDEMOtomobil ağaca çarptı: 1 ölü
Aile Bakanlığı: Özel kreşler tatil edildi
GÜNDEMÖzel kreşler de tatil edildi
CHP ve İYİ Parti, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsle verdiği mücadele için teşekkür etti
GÜNDEMMuhalefetten Sağlık Bakanlığı'na teşekkür
İBB Meclisi dış borçlanmaya onay verdi
GÜNDEMİBB Meclisi dış borçlanmaya onay verdi
Son dakika koronavirüs haberi! Kamu görevlilerinin yurtdışına çıkışı durduruldu
GÜNDEMKamu görevlilerinin yurtdışına çıkışı durduruldu
Kıbrıslı gencin koronavirüs videosu paylaşım rekoru kırdı
GÜNDEMKıbrıslı gencin koronavirüs videosu gündem oldu
EBA ile MEB giriş ekranı 2020: EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? EBA yeni şifre alma
GÜNDEMEBA ile MEB e-kurs öğrenci girişi nasıl yapılır?
Cuma Hutbesi 13 Mart 2020 - Diyanet Cuma Hutbesi'nin bu haftaki konusu ne?
GÜNDEMCuma Hutbesi 13 Mart 2020!
SON DAKİKA HABERİ! Üniversiteli öğrenciler otogara akın etti- Koronavirüs tatili
GÜNDEMOtogarlarda tatil yoğunluğu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X