Einstein'ın lise karnesi ortaya çıktı! 0:00 / 0:00

DHA

Dünya çapında insanlığa verilen hizmetleri ödüllendiren prestijli Nobel Ödülü kurumu, sosyal medya hesabından bugün ünlü bilim insanı Albert Einstein'ın 3 Ekim 1896 tarihli lise karnesini (not sertifikası) paylaştı.

Açıklamayla birlikte Einstein'ın notlarının bulunduğu lise karnesini paylaşan kurum, "Yaygın bir efsanenin aksine, Albert Einstein lisede matematikte iyiydi. Bu olgunluk sertifikası Einstein'a 17 yaşında verildi. Puanlamada altı = en yüksek, 1 = en düşük not. Fotoğraf, 1896'da notlarını aldığı gün çekildi" ifadelerini kullandı.