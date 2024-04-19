Ünlü etolog Jane Goodall Pera Müzesi'nde

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Roots & Shoots Türkiye ve British Council iş birliğiyle dünyaca ünlü etolog Dr. Jane Goodall’ın (PhD, DBE / Jane Goodall Enstitüsü Kurucusu ve Birleşmiş Milletler Barış Elçisi) söyleşisine ev sahipliği yapıyor.

Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Jill Morris’in yapacağı açılış konuşması ile başlayacak etkinlikte, 1960’larda şempanzelerle yaptığı araştırmalarla, insanlığın ’benzersiz’ özellikleri hakkında önceden kabul edilen fikirleri dönüştürerek insanlar ile doğa arasında daha derin bağ kurulmasına öncülük eden, Jane Goodall Enstitüsü Kurucusu ve Birleşmiş Milletler Barış Elçisi Dr. Jane Goodall, ‘Umuda Dair’ başlıklı bir konuşma yaparak hayat hikâyesini, ormandaki yolculuğunu ve bugün yaşadığımız krizler çağında umudu nasıl koruduğunu anlatacak.