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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ünlü fotoğrafçı çocukları en sevdiği oyuncaklarıyla gözler önüne serdi

Tek bir fotoğraf bazen binlerce kelimelik bir makaleye bedel olabiliyor... İtalyan fotoğrafçı Gabriele Galimberti'nin fotoğrafları da pek çok şey anlatıyor. Galimberti, 5 yılı aşkın süredir 60'tan fazla ülkeyi ziyaret ederek çocukları en sevdiği oyuncaklarıyla fotoğraflıyor. Fotoğrafçı, 'Oyuncak Hikayeleri' adını verdiği çalışmasıyla oyuncaklar üzerinden çocuklar arasındaki eşitsizliği acı bir şekilde gözler önüne seriyor

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  • "Oyuncağını göster" dedi! Cevaplar üzücü farkı gösterdi

    Chiwa, 4 yaşında - Mchinji, Malavi
  • "Oyuncağını göster" dedi! Cevaplar üzücü farkı gösterdi

    Maudy, 3 yaşında - Kalulushi, Zambiya
  • "Oyuncağını göster" dedi! Cevaplar üzücü farkı gösterdi

    Tangawizi, 3 yaşında - Keekorok, Kenya
  • "Oyuncağını göster" dedi! Cevaplar üzücü farkı gösterdi

    Botlhe, 3 yaşında - Maun, Botsvana
  • "Oyuncağını göster" dedi! Cevaplar üzücü farkı gösterdi

    Anais, 4 yaşında - Lozan, İsviçre
  • "Oyuncağını göster" dedi! Cevaplar üzücü farkı gösterdi

    Arafa & Aisha, 5 yaşlarında - Bububu, Zanzibar
  • "Oyuncağını göster" dedi! Cevaplar üzücü farkı gösterdi

    Taha, 4 yaşında - Beyrut, Lübnan
  • "Oyuncağını göster" dedi! Cevaplar üzücü farkı gösterdi

    Alessia, 3 yaşında - Castiglion Fiorentino, İtalya
  • "Oyuncağını göster" dedi! Cevaplar üzücü farkı gösterdi

    Noel, 5 yaşında - Dallas, Teksas, ABD
  • "Oyuncağını göster" dedi! Cevaplar üzücü farkı gösterdi

    Cun Zi Yi, 3 yaşında - Chongqing, Çin
  • "Oyuncağını göster" dedi! Cevaplar üzücü farkı gösterdi

    Erika, 3 yaşında - Moskova, Rusya
  • "Oyuncağını göster" dedi! Cevaplar üzücü farkı gösterdi

    Tyra, 3 yaşında - Stokholm, İsveç
  • "Oyuncağını göster" dedi! Cevaplar üzücü farkı gösterdi

    Abel, 4 yaşında - Nopaltepec, Meksika
  • "Oyuncağını göster" dedi! Cevaplar üzücü farkı gösterdi

    Giacomo, 5 yaşında - Milano, İtalya
  • "Oyuncağını göster" dedi! Cevaplar üzücü farkı gösterdi

    Lina, 5 yaşında - Cidde, Suudi Arabistan
  • "Oyuncağını göster" dedi! Cevaplar üzücü farkı gösterdi

    Watcharapon, 4 yaşında - Bangkok, Tayland
  • "Oyuncağını göster" dedi! Cevaplar üzücü farkı gösterdi

    Jeronimo, 4 yaşında - Bogotà, Kolombiya
  • "Oyuncağını göster" dedi! Cevaplar üzücü farkı gösterdi

    Elene, 5 yaşında - Tiflis, Gürcistan
  • "Oyuncağını göster" dedi! Cevaplar üzücü farkı gösterdi

    Pavel, 5 yaşında - Kiev, Ukrayna
  • "Oyuncağını göster" dedi! Cevaplar üzücü farkı gösterdi

    Nico, 3 yaşında - New York, ABD
  • "Oyuncağını göster" dedi! Cevaplar üzücü farkı gösterdi

    Virginia, 4 yaşında - Utah, ABD
  • "Oyuncağını göster" dedi! Cevaplar üzücü farkı gösterdi

    Ralf, 4 yaşında - Riga, Letonya
  • "Oyuncağını göster" dedi! Cevaplar üzücü farkı gösterdi

    Aqissiaq, 6 yaşında - Ilulissat, Grönland
  • "Oyuncağını göster" dedi! Cevaplar üzücü farkı gösterdi

    Only, 4 yaşında - Brownsville, Teksas, ABD
  • "Oyuncağını göster" dedi! Cevaplar üzücü farkı gösterdi

    Keynor, 3 yaşında - Cahuita, Kosta Rika
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