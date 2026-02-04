Habertürk
        Ünlü isimler, ÇABA gecesinde

        ÇABA (Çağdaş Ve Bağımsız Yardımlaşma) Derneği'nin düzenlediği geceye, ünlü isimler katıldı

        Giriş: 04.02.2026 - 10:36 Güncelleme: 04.02.2026 - 11:30
        Bağış için ÇABA'ladılar
        Haberürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; ÇABA Derneği, Adile Sultan Sarayı’nda müzik, lezzet ve iyiliği aynı sahnede buluşturdu.

        Zeynep Bastık'ın sahne aldığı gece, yaklaşık 400 davetlinin katılımıyla gerçekleşti. Geceden elde edilen tüm gelir, ÇABAÇAM (Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Merkezi) bağışlandı.

        Yalçın Hafızoğlu, Ceren Karakoç, Selin Türkmen, Emre Dinler
        Yalçın Hafızoğlu, Ceren Karakoç, Selin Türkmen, Emre Dinler
        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin oyuncuları; Ceren Karakoç, Emre Dinler, Selin Türkmen, Seray Kaya ve Yalçın Hafızoğlu da geceye katılanlar arasındaydı.

        Seray Kaya
        Seray Kaya

        Defne Samyeli, transparan kıyafetiyle dikkat çekti.

