Ünlü isimler 'Kışa merhaba' partisinde buluştu

04.10.2018 - 10:17 | Güncelleme:

Cemiyet ve iş hayatının renkli isimlerinden Tolga Sezgin, önceki akşam Karaköy’de bir mekanda kışa merhaba dedi. Mekan çıkışında soruları yanıtsız bırakan Ahu Yağtu, hızlıca arabasına binerek evinin yolunu tuttu

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    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Cemiyet ve iş hayatının renkli isimlerinden Tolga Sezgin, önceki akşam Karaköy’deki bir mekanda kışa merhaba dedi. 

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    Özel gecede davetli olarak gelen isimler arasında Özge Ulusoy, Ezgi Mola, Ahu Yağtu, Asena Atalay, Elif Boyner, Hakan Akkaya, Didem Soydan gibi iş, sanat ve cemiyet hayatından seçkin isimlerin katıldığı davetin ev sahipliğini üstlenen Tolga Sezgin, gece boyunca yeni sezonu sevdikleriyle bir arada karşılamanın keyfini yaşadı. 

  • 3 Ünlü isimler kışa 'Merhaba' dedi - Magazin haberleri
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    Mekan çıkışında soruları yanıtsız bırakan Ahu Yağtu, hızlıca arabasına binerek evinin yolunu tuttu.

  • 4 Ünlü isimler kışa 'Merhaba' dedi - Magazin haberleri
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    Ahu Yağtu

  • 5 Ünlü isimler kışa 'Merhaba' dedi - Magazin haberleri
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  • 6 Ünlü isimler kışa 'Merhaba' dedi - Magazin haberleri
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    Barış Erdoğdu - Sami Savatlı - Yusuf Çavdar

  • 7 Ünlü isimler kışa 'Merhaba' dedi - Magazin haberleri
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    Didem Soydan

  • 8 Ünlü isimler kışa 'Merhaba' dedi - Magazin haberleri
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    Ezgi Mola

  • 9 Ünlü isimler kışa 'Merhaba' dedi - Magazin haberleri
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  • 10 Ünlü isimler kışa 'Merhaba' dedi - Magazin haberleri
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    Elif Boyner

  • 11 Ünlü isimler kışa 'Merhaba' dedi - Magazin haberleri
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    Hakan Akkaya

  • 12 Ünlü isimler kışa 'Merhaba' dedi - Magazin haberleri
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    Özge Ulusoy

  • 13 Ünlü isimler kışa 'Merhaba' dedi - Magazin haberleri
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    Yusuf Çavdar

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