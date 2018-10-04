2 | 13

Özel gecede davetli olarak gelen isimler arasında Özge Ulusoy, Ezgi Mola, Ahu Yağtu, Asena Atalay, Elif Boyner, Hakan Akkaya, Didem Soydan gibi iş, sanat ve cemiyet hayatından seçkin isimlerin katıldığı davetin ev sahipliğini üstlenen Tolga Sezgin, gece boyunca yeni sezonu sevdikleriyle bir arada karşılamanın keyfini yaşadı.