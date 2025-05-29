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        Haberler Dünyadan Ünlü isimlerden, İngiltere hükümetine Gazze tepkisi - Magazin haberleri

        Ünlü isimlerden, İngiltere Hükümeti'ne Gazze tepkisi

        Aralarında şarkıcı Dua Lipa, oyuncu Benedict Cumberbatch, emekli futbolcu Gary Lineker ile şarkıcı Annie Lennox'un da bulunduğu 300'den fazla ünlü, İngiltere Hükümeti'ni, "Gazze'deki İngiliz suç ortaklığını sona erdirmeye" çağırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 12:09 Güncelleme: 29.05.2025 - 12:09
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        İngiltere Hükümeti'ne Gazze tepkisi
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        İngiliz Sky News televizyonu, mültecilerle dayanışma örgütü Choose Love'ın İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a hitaben yazdığı ve 300'den fazla ünlü ismin imza attığı mektubu paylaştı. Starmer hükümetini İsrail'e silah satışını sona erdirmeye çağıran ünlü isimler, tecrübeli insani yardım örgütlerinin Gazze'ye girişine izin verilmesi ve Gazze'de ateşkes için hükümetin aracılık etmesini istedi.

        Benedict Cumberbatch

        "Sizi, Gazze'deki vahşetteki İngiliz suç ortaklığını sona erdirmek için hemen harekete geçmeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verilen mektupta, 11 haftalık İsrail ablukası nedeniyle Gazzeli çocukların, birkaç dakika uzaklıktaki yardım malzemelerine ulaşamadıkları için açlık çektiği vurgulandı.

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        Mektupta, İsrail'in İngiltere'den aldığı silah ve mühimmatı kullandığı belirtilerek; "(Gazzeli çocuklar) İngiltere'nin eylemsizliğiyle mühürlenmiş, İngiliz fabrikalarından İsrail'e gönderilmiş parçalarla uçup, üzerlerine düşen bombalarla uyanıyorlar" denildi.

        Gary Lineker

        Gazze'de 71 binden fazla 4 yaş altı çocuğun yetersiz beslendiği kaydedilen mektupta; "Çocuklar ağlayamayana kadar, açlıktan sesleri kısılana kadar ağlıyor" ifadeleri kullanıldı.

        Tepki gösterilen mektupta, Başbakan Keir Starmer'a; "Hem hiçbir şey yapmayıp hem de yaşananları 'kabul edilemez' olarak nitelendiremezsiniz. Tüm dünya izliyor. Tarih affetmeyecek. Gazzeli çocukların bekleyecek bir saniyesi bile yok. Başbakan, neyi seçeceksiniz? Savaş suçlarında işbirliği içinde olmayı mı yoksa harekete geçme cesareti göstermeyi mi?" sorusu yöneltildi.

        Annie Lennox

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        Mektuba imza atanlar arasında şarkıcılar Dua Lipa, Annie Lenox, Paloma Faith, müzik grubu Massive Attack, Primal Scream, oyuncular Benedict Cumberbatch, Lena Headey, Tilda Swinton, Zawe Ashton, eski futbolcu ve televizyon yorumcusu Gary Lineker, komedyen Amelia Dimoldenberg, manken Munroe Bergdorf, ressam Tracey Kerime Emin ve Holokost mağduru Stephen Kapos gibi isimler yer alıyor.

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        #Dua Lipa
        #Benedict Cumberbatch
        #Gary Lineker
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