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        Ünlü isimlerden kar keyfi paylaşımları

        Geçtiğimiz gün başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken, ünlü isimler de karın keyfini çıkardıkları anları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2025 - 20:07 Güncelleme: 20.02.2025 - 20:20
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        Kar keyfi paylaşımları
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        Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve oğulları Karan ile Kerem'le birlikte karın keyfini çıkardıkları anları takipçileriyle paylaştı.

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        Ünlü oyuncu, ailece geçirdikleri eğlenceli anları; "Karlı aile portresi" notuyla sosyal medyada yayınladı.

        Karın tadını çıkaran bir diğer isim ise oyuncu Demet Özdemir oldu.

        Demet Özdemir, karlar içinde verdiği pozları sosyal medya hesabında takipçileriyle buluşturdu.

        Oyuncu, eğlenceli anlarını; "Sete gitmeden şip-şak" notuyla paylaştı.

        Oyuncu Bensu Soral, yağan yoğun karın ardından arabasını kardan temizlediği anları paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kâr
        #Fahriye Evcen
        #Burak Özçivit
        #Demet Özdemir
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