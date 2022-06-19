İBRAHİM TATLISES

İbrahim Tatlıses'in, Ayşegül Yıldız ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Elif Ada 3. sınıfı bitirdi. Karnesini alan kızının fotoğrafını paylaşan Tatlıses, "Aferin benim altın ufağıma karnesini pekiyi ile almış. Annesini ve babasını mahçup etmemiş. Seni ve tüm çocukları tebrik ediyorum." dedi.

"3. SIFINI BİTİRDİM"

Elif Ada da daha sonra, "Karneler alındıysa tatil resmi olarak başlamıştır. 3. sınıfı bitirdiğim bu güzel günde, başta tüm öğretmenlerime, babama ve anneme bana olan destek ve sevgileri için teşekkür ederim. Tüm okul arkadaşlarıma ve ayrıca tatili gözleyen yaşıtlarıma da kucak dolusu sevgiler ve iyi tatiller dilerim." mesajını yayınlandı.