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Elif Ada karnesini aldı! İbrahim Tatlıses'in gurur günü...

Milyonlarca öğrenci dün karne aldı. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle tatil sezonu açıldı. Ünlü isimler de çocuklarıyla yaşadıkları karne heyecanını Instagram'da takipçileri ile paylaştı

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  • Elif Ada karnesini aldı! İbrahim Tatlıses'in gurur günü... - Magazin haberleri

    İBRAHİM TATLISES

    İbrahim Tatlıses'in, Ayşegül Yıldız ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Elif Ada 3. sınıfı bitirdi. Karnesini alan kızının fotoğrafını paylaşan Tatlıses, "Aferin benim altın ufağıma karnesini pekiyi ile almış. Annesini ve babasını mahçup etmemiş. Seni ve tüm çocukları tebrik ediyorum." dedi.

    "3. SIFINI BİTİRDİM"

    Elif Ada da daha sonra, "Karneler alındıysa tatil resmi olarak başlamıştır. 3. sınıfı bitirdiğim bu güzel günde, başta tüm öğretmenlerime, babama ve anneme bana olan destek ve sevgileri için teşekkür ederim. Tüm okul arkadaşlarıma ve ayrıca tatili gözleyen yaşıtlarıma da kucak dolusu sevgiler ve iyi tatiller dilerim." mesajını yayınlandı.
  • Elif Ada karnesini aldı! İbrahim Tatlıses'in gurur günü... - Magazin haberleri

    Ayşegül Yıldız da, "Baban da, ben de seninle gurur duyuyoruz kuzum. Yolun hep ilim, bilim ve vicdanın olsun güzel kalpli bebeğim. Seni çok seviyorum prensesim..." ifadelerini kullandı.
  • Elif Ada karnesini aldı! İbrahim Tatlıses'in gurur günü... - Magazin haberleri

    PELİN KARAHAN - BEDRİ GÜNTAY

    Bizim ilk karnemiz... Önce bütün sene dersleriyle uğraşan güzel anneye, sonra minik yavruma, en büyük mutluluk en büyük hediye... İyi ki varsınız.
  • Elif Ada karnesini aldı! İbrahim Tatlıses'in gurur günü... - Magazin haberleri

    ECE ERKEN

    Karnemizi aldık, hepsi çok iyi...
  • Elif Ada karnesini aldı! İbrahim Tatlıses'in gurur günü... - Magazin haberleri

    HAKAN ERATİK - YEŞİM SALKIM 

    Takdir belgesi... Gururu yaşatan kızım... 
  • Elif Ada karnesini aldı! İbrahim Tatlıses'in gurur günü... - Magazin haberleri

    ELİF GÜVENDİK

    Alisa artık 3. sınıfa geçti... Allah'ım güzel yazılar yazsın tüm evlatlarımıza inşallah.
  • Elif Ada karnesini aldı! İbrahim Tatlıses'in gurur günü... - Magazin haberleri

    KEREM TUNÇERİ

    Karne günü... 
  • Elif Ada karnesini aldı! İbrahim Tatlıses'in gurur günü... - Magazin haberleri

    ESRA EROL - ALİ ÖZBİR

    Karne heyecanı... Allah tüm çocuklarımıza iyi bir gelecek, vatana ve millete hayırlı bir evlat olmayı nasip etsin...

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