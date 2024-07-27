Ünlü isimlerden sevgili paylaşım günü
Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından sevgililerini paylaşarak dikkat çekti. Kimi; yıl dönümünü kutlarken, kimi ayrılık iddialarına yanıt verdi. Kimi ise aşka gelip sevgilisiyle paylaşımda bulundu
Dilan Çiçek Deniz ile Sinan Çetin’in oyuncu ve yönetmen oğlu Rafael Cemo Çetin, 3 aydır aşk yaşıyor. Çetin, sevgilisiyle birlikte çektirdiği bir fotoğrafı ilk kez sosyal medya hesabında paylaşarak aşka geldi.
Bir süredir Eda Gürkaynak ile beraber olan Birkan Sokullu ise sevgilisiyle yıl dönümünü kutladı. Sokullu, birlikte oldukları bir fotoğrafı yayımlayıp; "Mutlı yıl dönümleri bebeğim" notunu düştü.