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        Haberler Magazin Ünlü isimlerden sevgili paylaşım günü - Magazin haberleri

        Ünlü isimlerden sevgili paylaşım günü

        Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından sevgililerini paylaşarak dikkat çekti. Kimi; yıl dönümünü kutlarken, kimi ayrılık iddialarına yanıt verdi. Kimi ise aşka gelip sevgilisiyle paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2024 - 10:19 Güncelleme: 27.07.2024 - 10:26
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        Dilan Çiçek Deniz ile Sinan Çetin’in oyuncu ve yönetmen oğlu Rafael Cemo Çetin, 3 aydır aşk yaşıyor. Çetin, sevgilisiyle birlikte çektirdiği bir fotoğrafı ilk kez sosyal medya hesabında paylaşarak aşka geldi.

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        Bir süredir Eda Gürkaynak ile beraber olan Birkan Sokullu ise sevgilisiyle yıl dönümünü kutladı. Sokullu, birlikte oldukları bir fotoğrafı yayımlayıp; "Mutlı yıl dönümleri bebeğim" notunu düştü.

        #birkan sokullu
        #ebru gündeş
        #Dilan Çiçek Deniz
        #eda gürkaynak
        #rafael cemo çetin
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