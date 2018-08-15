Ünlü isimlere şantaj yapan hackerlar hakim karşısında

Ünlü sanatçılar Sezen Aksu, Tamer Karadağlı, Gamze Özçelik, Erdal Özyağcılar, Berk Oktay, Neslişah Düzyatan, Tarık Mengüç gibi 50'yi aşkın ünlü ismin sosyal medya hesaplarını ele geçirerek şantaj yaptığı iddiasıyla 12 tutuklu 4 tutuksuz sanığın yargılanmasına başlandı. İHA'nın haberine göre, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya 12 tutuklu 4 tutuksuz sanık katılırken ünlülerden şarkıcı Tarık Mengüç, sosyal medyada takipçisi fazla olan isimlerden Gamze Taşkın, Berrak Tangülü, Ayfer Demir gibi isimler salonda hazır bulundu.

‘OSCARLIK SENARYO YAZMIŞLAR'

Örgütün kurucusu olduğu iddialarını yalanlayan ve şizofren olduğunu söyleyen tutuklu sanık Gökyar Şen, “Oscarlık senaryo yazmışlar. Ben internet kullanıcısıyım. Hesap çalma ile ilgili sadece birkaç yöntem biliyorum iddianamedeki yöntemlerle ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Ben şizofreni hastasıyım” diyerek arkasındaki sanıkları gösterip, “Bunların hiçbir suçu yok” şeklinde konuştu.

"DUCK LAYNE ADLI WHATASPP GRUBUNA ALINMAMLA HER ŞEY BAŞLADI"



Adının bir kişi tarafından verilmesi sonucu yargılandığını anlatan tutuksuz sanıklardan Abdullah Harun Aslanoğlu, “Instagram üzerinden yüksek takipçi yapmak için hesap satın almak istedim. İnternet üzerinden bir isimle tanıştım Whatsapp üzerinden yardım edeceğini söyledi. ‘Duck Layne’ adlı Whatsapp grubuna alınmamla her şey başladı. Kendisine telefon almam karşılığında bana hesap vereceğini söylemişti. Ben de bu durumu kabul edip kendisinin istediği adrese telefon gönderdim. 2-3 gün sonra ise bana Gizem Dinibütünoğlu kişinin hesap bilgilerini benimle paylaştı. Hesapta herhangi bir paylaşım yoktu sadece mesajlar duruyordu. Ben başkasına ait olan hesabı verdiği için bu durumu kendine bildirdiğimde, ‘Bir şey olmaz ‘ dedi. Hesapta bazı mesajları incelediğimde hesabın kime ait olduğunu tespit edip kendilerine ulaştım. Gizem Dinibütünoğlu ile görüştüğümde durumu avukatına bildirdiğini söylemişti. Parayla satın aldığım bu hesabı vermedim. Gizem hanımın bilgisi dahilinde başka birine sattım. Benim amacım Instagram üzerinden ticaret yapıp para kazanmaktı” dedi.

"DURUŞMA SALONUNDA BULUNAN KİŞİLERLE WHATSAPP'TAKİ SESLİ MESAJLARIN SESLERİ UYUŞUYOR"

2014 yılında 15 yaşındayken bu gruba dahil olduğunu aktaran tutuklu sanık Doğukan Esentürk, ”Örgüt yöneticisi olduğumu kabul etmiyorum. İnternet üzerinden ‘Duck Layne’ isimli kişiyle tanıştım. Facebook ve Whatsapp üzerinden grupları vardı. 2014 yılında bu gruba katıldım. 15 yaşındaydım grupta 25-30 kişi vardı gruptaki kişilerin gerçek isimleri yoktu. Sadece ben gerçek adımı kullanıyordum. Amaçları Facebook sayfalarında PKK’ya ait sayfaları bulup kapatmaktı. Ben hiç hesap çalma işleminde bulunmadım. Duruşma salonunda bulunan kişilerle Whatsapp'taki sesli mesajların sesleri uyuşuyor” ifadelerini kullandı.

"SANAL ALEMDE BÖYLE BİR ÖRGÜTÜN OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Tutuklu sanık Veysel Demir de, “Sosyal medya üzerinden takipçi sayısını arttırmak için işler yapıyorum. Kendimi hiç gizlemedim bu işi gerçek ismimle yapıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Cansu Gökçe isimli kişiyi tanımam Whatsapp grubuna ise dahil olmadım. Olaya bakıldığından böyle bir örgüt var. Sanal alemde böyle bir örgütün olduğunu biliyordum” diye konuştu.

"ŞİKAYETÇİLERE 10 TL PARA KARŞILIĞINDA GERİ VERDİM"

Tutuklu sanık Oktay Özmen’in avukatı, Özmen'in yazılım yarışmalarında 3. olduğunu söyledi. Sanık Oktay Özmen ise “Sanıkları yüz yüze görmedim. Sosyal medya üzerinden gördüğüm sadece iki kişi var. Facebook üzerinden tanıştım. 17 yaşında bilgisayar meraklısı olduğum için otlama yöntemini internet üzerinden öğrendim. Herkes bunu kolaylıkla öğrenebilir. İnternetteki yöntemlerle hesapları aldım. İnternette hazır bulunan kurulmuş siteler vardır. Instagram kullanıcıları giriş yaptığında bize bilgileri geliyor. Bu şekilde hesaplar ele geçiriliyor. Başka hesaplardan bana ulaştılar hesabım çalınmış dediler. Ben de çaldığımı söyleyerek şikayetçilere 10 TL para karşılığında geri verdim” dedi.

Duruşma diğer sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

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