SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
hacker
Haberler >

Ünlü isimlere şantaj yapan hackerlar hakim karşısında

Sezen Aksu, Tamer Karadağlı, Gamze Özçelik, Erdal Özyağcılar, Berk Oktay, Neslişah Düzyatan, Tarık Mengüç gibi 50'yi aşkın ünlü ismin sosyal medya hesaplarını çalarak, şantaj ve tehditle para kopartan ‘Ducky Layne’ çetesinin tutuklu sanıkları hakim karşına çıktı. Duruşmada savunmasını yapan örgütün liderlerinden Gökyar Şen, şizofren olduğunu söyleyerek, “Oscarlık senaryo yazmışlar” dedi.

15.08.2018 - 16:26 | Güncelleme: İHA

Ünlü sanatçılar Sezen Aksu, Tamer Karadağlı, Gamze Özçelik, Erdal Özyağcılar, Berk Oktay, Neslişah Düzyatan, Tarık Mengüç gibi 50'yi aşkın ünlü ismin sosyal medya hesaplarını ele geçirerek şantaj yaptığı iddiasıyla 12 tutuklu 4 tutuksuz sanığın yargılanmasına başlandı. İHA'nın haberine göre, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya 12 tutuklu 4 tutuksuz sanık katılırken ünlülerden şarkıcı Tarık Mengüç, sosyal medyada takipçisi fazla olan isimlerden Gamze Taşkın, Berrak Tangülü, Ayfer Demir gibi isimler salonda hazır bulundu.

‘OSCARLIK SENARYO YAZMIŞLAR'

Örgütün kurucusu olduğu iddialarını yalanlayan ve şizofren olduğunu söyleyen tutuklu sanık Gökyar Şen, “Oscarlık senaryo yazmışlar. Ben internet kullanıcısıyım. Hesap çalma ile ilgili sadece birkaç yöntem biliyorum iddianamedeki yöntemlerle ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Ben şizofreni hastasıyım” diyerek arkasındaki sanıkları gösterip, “Bunların hiçbir suçu yok” şeklinde konuştu.

"DUCK LAYNE ADLI WHATASPP GRUBUNA ALINMAMLA HER ŞEY BAŞLADI"

Adının bir kişi tarafından verilmesi sonucu yargılandığını anlatan tutuksuz sanıklardan Abdullah Harun Aslanoğlu, “Instagram üzerinden yüksek takipçi yapmak için hesap satın almak istedim. İnternet üzerinden bir isimle tanıştım Whatsapp üzerinden yardım edeceğini söyledi. ‘Duck Layne’ adlı Whatsapp grubuna alınmamla her şey başladı. Kendisine telefon almam karşılığında bana hesap vereceğini söylemişti. Ben de bu durumu kabul edip kendisinin istediği adrese telefon gönderdim. 2-3 gün sonra ise bana Gizem Dinibütünoğlu kişinin hesap bilgilerini benimle paylaştı. Hesapta herhangi bir paylaşım yoktu sadece mesajlar duruyordu. Ben başkasına ait olan hesabı verdiği için bu durumu kendine bildirdiğimde, ‘Bir şey olmaz ‘ dedi. Hesapta bazı mesajları incelediğimde hesabın kime ait olduğunu tespit edip kendilerine ulaştım. Gizem Dinibütünoğlu ile görüştüğümde durumu avukatına bildirdiğini söylemişti. Parayla satın aldığım bu hesabı vermedim. Gizem hanımın bilgisi dahilinde başka birine sattım. Benim amacım Instagram üzerinden ticaret yapıp para kazanmaktı” dedi.

"DURUŞMA SALONUNDA BULUNAN KİŞİLERLE WHATSAPP'TAKİ SESLİ MESAJLARIN SESLERİ UYUŞUYOR"

2014 yılında 15 yaşındayken bu gruba dahil olduğunu aktaran tutuklu sanık Doğukan Esentürk, ”Örgüt yöneticisi olduğumu kabul etmiyorum. İnternet üzerinden ‘Duck Layne’ isimli kişiyle tanıştım. Facebook ve Whatsapp üzerinden grupları vardı. 2014 yılında bu gruba katıldım. 15 yaşındaydım grupta 25-30 kişi vardı gruptaki kişilerin gerçek isimleri yoktu. Sadece ben gerçek adımı kullanıyordum. Amaçları Facebook sayfalarında PKK’ya ait sayfaları bulup kapatmaktı. Ben hiç hesap çalma işleminde bulunmadım. Duruşma salonunda bulunan kişilerle Whatsapp'taki sesli mesajların sesleri uyuşuyor” ifadelerini kullandı.

"SANAL ALEMDE BÖYLE BİR ÖRGÜTÜN OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Tutuklu sanık Veysel Demir de, “Sosyal medya üzerinden takipçi sayısını arttırmak için işler yapıyorum. Kendimi hiç gizlemedim bu işi gerçek ismimle yapıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Cansu Gökçe isimli kişiyi tanımam Whatsapp grubuna ise dahil olmadım. Olaya bakıldığından böyle bir örgüt var. Sanal alemde böyle bir örgütün olduğunu biliyordum” diye konuştu.

"ŞİKAYETÇİLERE 10 TL PARA KARŞILIĞINDA GERİ VERDİM"

Tutuklu sanık Oktay Özmen’in avukatı, Özmen'in yazılım yarışmalarında 3. olduğunu söyledi. Sanık Oktay Özmen ise “Sanıkları yüz yüze görmedim. Sosyal medya üzerinden gördüğüm sadece iki kişi var. Facebook üzerinden tanıştım. 17 yaşında bilgisayar meraklısı olduğum için otlama yöntemini internet üzerinden öğrendim. Herkes bunu kolaylıkla öğrenebilir. İnternetteki yöntemlerle hesapları aldım. İnternette hazır bulunan kurulmuş siteler vardır. Instagram kullanıcıları giriş yaptığında bize bilgileri geliyor. Bu şekilde hesaplar ele geçiriliyor. Başka hesaplardan bana ulaştılar hesabım çalınmış dediler. Ben de çaldığımı söyleyerek şikayetçilere 10 TL para karşılığında geri verdim” dedi.
Duruşma diğer sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X