        Haberler Objektife Takılanlar Ünlü isimlerin Tarkan coşkusu

        Ünlü isimlerin Tarkan coşkusu

        Tarkan, dördüncü konseriyle İstanbullu sevenleriyle bir araya geldi. Konsere; Semiramis Pekkan, Seda Bakan, Hazal Kaya, Şebnem Bozuklu, Enis Arıkan, Yağmur Tanrısevsin, Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu gibi ünlü isimler geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2026 - 11:05 Güncelleme: 25.01.2026 - 11:05
        "Çocukluğumuzun kahramanı"
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Tarkan'ın İstanbul'daki dördüncü konserinde; Semiramis Pekkan, Seda Bakan, Hazal Kaya, Şebnem Bozuklu, Enis Arıkan, Yağmur Tanrısevsin, Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu gibi ünlü isimler de vardı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Semiramis Pekkan; "Burada olduğum için çok heyecanlıyım. Sahneye çıkmasını bekliyorum. En son 1 yıl önce dinledim. Onu dinlemeyi çok özledim" ifadelerini kullandı.

        Semiramis Pekkan
        Semiramis Pekkan

        Oyuncu çift; Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu da "Biz Tarkan'ı ilk defa dinleyeceğiz. Çok heyecanlıyız. Bütün Tarkan şarkılarını seviyoruz. 'Dudu Dudu' favorimiz" ifadelerini kullandı.

        Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez
        Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez

        Tarkan hayranı olduğunu söyleyen Hazal Kaya; "Tarkan bizim çocukluğumuzun kahramanı. Hatırladığımız müziklerin çoğu ona aittir. O yüzden çok heyecanlıyım. Bütün Tarkan şarkılarını seviyorum. Bandanamı aldım. Tarkan fanıyım" dedi.

        Hazal Kaya
        Hazal Kaya

        Konsere birlikte gelen Şebnem Bozoklu ve Enis Arıkan, "Tarkan bizim canımız. Her zaman şarkılarıyla, müziğiyle, insanlara ve olaylara yaklaşımıyla bizim vazgeçilmezdir. Onu çok seviyoruz. Uzun zaman sonra İstanbul'da konser serisi yapıyor. Onu dinleyeceğimiz için aşırı heyecanlıyız" dedi. İkili, favori şarkılarının ise 'Ay' olduğunu söyledi.

        Şebnem Bozoklu ve Enis Arıkan
        Şebnem Bozoklu ve Enis Arıkan
        Seda Bakan ve Saba Tümer de konsere birlikte gelenler arasındaydı. İkili; "Harika bir gece geçireceğiz. Hepimiz Tarkan'ı çok özledik. Favori şarkımız 'Kış Güneşi' ama Tarkan'ın bütün şarkıları güzel" dedi.

        Seda Bakan ve Saba Tümer
        Seda Bakan ve Saba Tümer

        Yağmur Tanrısevsin de; "Çok heyecanlıyım. Uzun zaman sonra dinleyeceğim. Muhteşem bir akşam bizi bekliyor. Bütün şarkılarını seviyorum" dedi.

        Yağmur Tanrısevsin
        Yağmur Tanrısevsin

        Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu da konsere gelenler arasındaydı. Çilingiroğlu; "Burada olduğum için çok mutluyum. Tarkan'ı çok seviyorum" dedi. Çilingiroğlu favori şarkısının 'Kuzu Kuzu' olduğunu söyledi.

        Zehra Çilingiroğlu
        Zehra Çilingiroğlu
