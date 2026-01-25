Ünlü isimlerin Tarkan coşkusu

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Tarkan'ın İstanbul'daki dördüncü konserinde; Semiramis Pekkan, Seda Bakan, Hazal Kaya, Şebnem Bozuklu, Enis Arıkan, Yağmur Tanrısevsin, Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu gibi ünlü isimler de vardı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Semiramis Pekkan; "Burada olduğum için çok heyecanlıyım. Sahneye çıkmasını bekliyorum. En son 1 yıl önce dinledim. Onu dinlemeyi çok özledim" ifadelerini kullandı.

Oyuncu çift; Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu da "Biz Tarkan'ı ilk defa dinleyeceğiz. Çok heyecanlıyız. Bütün Tarkan şarkılarını seviyoruz. 'Dudu Dudu' favorimiz" ifadelerini kullandı.

Tarkan hayranı olduğunu söyleyen Hazal Kaya; "Tarkan bizim çocukluğumuzun kahramanı. Hatırladığımız müziklerin çoğu ona aittir. O yüzden çok heyecanlıyım. Bütün Tarkan şarkılarını seviyorum. Bandanamı aldım. Tarkan fanıyım" dedi.

Konsere birlikte gelen Şebnem Bozoklu ve Enis Arıkan, "Tarkan bizim canımız. Her zaman şarkılarıyla, müziğiyle, insanlara ve olaylara yaklaşımıyla bizim vazgeçilmezdir. Onu çok seviyoruz. Uzun zaman sonra İstanbul'da konser serisi yapıyor. Onu dinleyeceğimiz için aşırı heyecanlıyız" dedi. İkili, favori şarkılarının ise 'Ay' olduğunu söyledi.