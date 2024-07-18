Ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli için Johnny Depp'li 30. yıl konseri
Dünyaca ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli'nin müzikte 30'uncu yılını kutladığı özel konserde Johnny Depp, Will Smith, Russell Crowe ve Ed Sheeran sahne aldı
Dünyaca ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli, müzikteki 30'uncu yılını İtalya'da verdiği konserle kutladı.
Johnny Depp, görme engelli müzisyenin özel konserinde, Bocelli için gitar çaldı.
61 yaşındaki ABD'li şarkıcı ve oyuncu Depp, Bocelli'nin memleketi Lajatico şehrinde bir açık hava amfitiyatrosu olan Teatro del Silenzio'da 65 yaşındaki Bocelli ile birlikte sahnede beğenilen bir performans sergiledi.
Bocelli'nin üç gecelik müzik etkinliğinde aralarında Ed Sheeran (33), Will Smith (55) ve Russell Crowe'un (60) da bulunduğu yıldızlarla dolu bir kadro yer aldı.
Bocelli, hem Depp ile hem de diğer yıldızların sahne geçidinden görüntüleri Instagram'da paylaştı.
Hollywood yıldızları Russell Crowe ve Will Smith de Bocelli'nin özel gecesinde sahnede şarkı söyledi.
Bocelli aynı zamanda sahne arkasından görüntüleri de sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi.
Johnny Depp, Bocelli'nin elini öperek saygı gösterisinde bulundu.
Depp, bir başka videoda Bocelli'nin 12 yaşındaki kızı Virginia Bocelli ile poz verirken görülüyor.
Depp ve Will Smith, sahne arkasında selamlaşırken kameraya yansıdı.