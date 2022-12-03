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Ünlü kahve zincirinde ırkçılık krizi: Müşterinin adı yerine 'maymun' yazdılar

ABD'de Maryland eyaletinde Monique Pugh, kahve zinciri Starbucks'ta verdiği siparişin üzerinde adı yerine 'maymun' yazıldığını gördü. Kurum, özür diledi ancak olayın bir hatadan ibaret olduğu konusunda ısrar etti.

Ünlü kahve zincirinde ırkçılık krizi: Müşterinin adı yerine 'maymun' yazdılar
Ünlü kahve zincirinde ırkçılık tartışması
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HABERTURK.COM

ABD'de Maryland eyaletindeki bir Starbucks şubesine giden Monique Pugh, kahve zincirinde verdiği bir Caramel Frappuccino sipariş etti.

Olayı TODAY.com'a anlatan Monique Pugh, çalışan kadına sözlü olarak adının 'Monique' olduğunu söylediğini belirterek "Kasiyerdeki hanımefendi adımı sordu ve ben de ona söyledim. Hepsi bu" diye konuştu.

Pugh, içeceğini uzun süre beklediğini ve önündeki herkesin adıyla çağrıldığını gözlemlediğini belirterek "Uzaktan görebiliyorum, bir barista içeceğimi aldı ve tuhaf bakarak 'bir Caramel Frappuccino' diyerek geri çekildi" dedi.

"ŞOK YAŞADIM"

Pugh, sonrasında bardağı aldığını ve üzerinde adı yerine 'Maymun' kelimesini gördüğünü ve şok yaşadığını belirtti. Pugh, rahatsız edici söze rağmen, başlangıçta başka bir baritsaya yanlışlık olduğunu ve içeceğini yenilemeleri gerektiğini söylediğini ancak hemen 'çok kavgacı' bir sohbete dahil olduğunu söyledi.

Pugh "Neden mağazada o an bulunan tek Siyahi insan ben iken fincanımda 'maymun' yazdığını sordum ve bana omuz silkerek hata olmuş dedi" diyerek yaşadıklarını anlattı. Pugh, erkek baristanın özür dilemediğini yalnızca paranın ödendiğini de sözlerine ekledi.

"İÇECEK VE SANDVİÇ TEKLİF ETTİLER"

Pugh, olay günü mağazadan ayrıldığını ve hemen müşteri hizmetlerini aradığını söylüyor. Yerel mağazanın genel müdürünün önce onunla iletişime geçtiğini ve yanlış teleffuzdan ibaret olduğunu söylediğini belirtti. Pugh, ona Starbucks'tan bedava bir içecek ve bir bedava sandviç vermeyi teklif ettiklerini de ekleyerek "Reddettim... çünkü bu teklif saygısızca geldi. Bana bunu teklif etmesi saygısızlıktı" dedi.

Pugh, mağaza sahibinin daha sonra kendisiyle temasa geçtiğini ve özür dilediğini, ancak o zaman ekibin olayın "kasıtlı olmadığı" sonucuna vardığını söylediğini söyledi.

KURUM DEVREYE GİRDİ, ÇALIŞANI AÇIĞA ALDI

Bir Starbucks kurumsal temsilcisi, olayın meydana geldiğini TODAY.com'a doğruladı ve siparişi alan çalışanın açığa alındığını belirtti. Ayrıca olayın meydana geldiği mağazanın başka bir şirkete ait bir franchise olduğunu da sözlerine ekledi. Starbucks temsilcisi, diğer şirkete yönelik soruşturma başlattığını ve personel için ek eğitim sözü verdi.

Kurumsal ekibin "deneyimi için doğrudan özür dilemek" ve bir oturma toplantısı yapmak için ulaştığını da ekliyor. Pugh, bölge müdürünün kendisine e-posta gönderdiğini ancak 30 Kasım Çarşamba günü oturma toplantısı için uygun tarihler hakkındaki notuna henüz yanıt vermediğini doğruladı.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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