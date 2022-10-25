ABD'li komedyen Leslie Jordan, geçtiğimiz gün geçirdiği trafik kazası sonucu 67 yaşında yaşamını yitirdi.
LESLIE JORDAN KİMDİR?
29 Nisan 1955'te ABD'nin Tennessee eyaletindeki Chattanooga şehrinde dünyaya gelen Leslie Jordan, Kentucky Üniversitesi'nde eğitim almış Amerikalı aktördür. Genellikle gösterişli karakterlerle tanınan Jordan, Will & Grace'deki Beverly Leslie, Hearts Afire'daki Lonnie Garr ve American Horror Story serisinde oynadığı karakterler ile hafızalara kazınmıştır.
LESLIE JORDAN NE ZAMAN, NASIL ÖLDÜ?
Amerikan polisinin verdiği haberde, Leslie Jordan'ın kullandığı otomobilinin duvara çarptığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği söylenildi.
LESLIE JORDAN'IN OYNADIĞI FİLMLER
Ski Patrol
Hero
Missing Pieces
Jason Goes to Hell: The Final
Black Velvet Pantsuit
Shoot the Moon
Two Weeks from Sunday
Goodbye Lover
Hamburger Helper
Eat Your Heart Out
John John in the Sky
Lost in the Pershing Point Hotel
Sordid Lives
The Gristle
Farm Sluts
Moving Alan
Home on the Range
Madhouse
Sissy Frenchfry
Watch & Learn
Undead or Alive: A Zombedy
Roadside Romeo
Eating Out 3: All You Can Eat
Rockabilly Baby
Demonic Toys: Personal Demons
Love Ranch
Leslie Jordan: My Trip Down the Pink Carpet
The Help
Mangus!
Hollywood to Dollywood
Yahoo! News/Funny or Die GOP Presidential Online Internet Cyber Debate
Southern Baptist Sissies
Lucky Dog
Fear, Inc.
A Very Sordid Wedding
The United States vs. Billie Holiday
Strangers in a Strange Land
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