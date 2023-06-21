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Ünlü menajerden Arda Güler sözleri: Gelecekte...

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkat çeken Arda Güler, A Milli Takım'ın da önemli isimleri arasına girmeyi başardı. Son oynanan milli maçta, Galler kalesine müthiş bir gol atan Arda Güler herkesi kendine hayran bıraktı. Genç yıldız için Erling Haaland ve Paul Pogba gibi yıldız isimlerin menajerliğini yapan Rafaela Pimenta açıklamalarda bulundu. İşte Rafaela Pimenta'nın Arda Güler sözleri...

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  • Ünlü menajerden Arda Güler sözleri: Gelecekte...

    Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler bu sene gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekti.

     
  • Ünlü menajerden Arda Güler sözleri: Gelecekte...

    Son olarak A Milli Takım'ın Galler karşısında oynadığı maçta müthiş bir gol atan genç yıldız kendine hayran bıraktı.
  • Ünlü menajerden Arda Güler sözleri: Gelecekte...

    Erling Haaland, Marco Veratti, Paul Pogba gibi dünyaca ünlü isimlerin menajerliğini yapan Rafaela Pimenta, Arda ile ilgili açıklamalarda bulundu.
  • Ünlü menajerden Arda Güler sözleri: Gelecekte...

    "ARDA GELECEKTE..."

    Golden Boy adaylarının açıklandığı törende konuşan Pimenta, "Arda Güler'i birçok kulüp transfer etmek istiyor. Arda gelecekte Avrupa futbolunun en iyi oyuncusu olacak" sözlerini kullandı.
  • Ünlü menajerden Arda Güler sözleri: Gelecekte...

    KRİTİK TOPLANTI BUGÜN

    Arda Güler'in Fenerbahçe'deki geleceği belli oluyor. Sarı lacivertlilerde kritik toplantı bugün yapılacak.
  • Ünlü menajerden Arda Güler sözleri: Gelecekte...

    Son dönemde oynadığı futbolla Avrupa devlerinin radarında olan Arda birçok takımdan transfer teklifi alıyor.
  • Ünlü menajerden Arda Güler sözleri: Gelecekte...

    Sarı lacivertliler oyuncunun 1 sezon daha takımda kalması için girişimlerini sürdürüyor.
  • Ünlü menajerden Arda Güler sözleri: Gelecekte...

    Bu gelişmeler doğrultusunda Başkan Ali Koç ile genç yıldız Arda Güler bugün 13.00'te biraraya gelecek.
  • Ünlü menajerden Arda Güler sözleri: Gelecekte...

    Kritik toplantıdan ne karar çıkacağı merak konusu.
  • Ünlü menajerden Arda Güler sözleri: Gelecekte...

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