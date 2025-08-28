Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Ünlü oyuncu Anne Hathaway'ın zor anları - Magazin haberleri

        Anne Hathaway'ın zor anları

        Oscarlı oyuncu Anne Hathaway, 'Şeytan Marka Giyer 2' filminin çekimleri sırasında merdivenlerden düştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2025 - 11:45 Güncelleme: 28.08.2025 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ünlü oyuncunun zor anları
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Meryl Streep, Anne Hathaway ve Emily Blunt'ın başrollerini paylaştığı 'Şeytan Marka Giyer 2'nin çekimleri devam ediyor.

        Dün, New York'ta gerçekleşen çekimlerde Anne Hathaway, talihsiz bir an yaşadı.

        Anne Hathaway, sağ ayağındaki ayakkabısının topuğunun kırılmasıyla merdivenlerden düştü.

        REKLAM

        Anne Hathaway, set ekibi yardıma gelene kadar hızlıca ayağa kalkarak, poz verdi. Hathaway'in merdivenlerden düşme anının senaryo gereği çekilen bir sahne olabileceği de yabancı basına yansıdı.

        Aynı adlı kitaptan uyarlanan 2006 yapımı film, üniversitenin gazetecilik bölümünden yeni mezun olan Andy'nin (Anne Hathaway), Vogue'un şef editörü Anna Wintour'dan ilhamla yaratılan 'Anna Miranda Priestly' karakterinin (Meryl Streep) asistanı olarak yayıncılık dünyasının en çok arzu edilen işlerinden birini elde etmesini konu alıyor. 'Andy', meslektaşı olan asistan (Emily Blunt) sayesinde dergi ve yüksek moda dünyasına dalıyor.

        Gösterildiği dönemde büyük ses getiren ve devam filmi de heyecanla beklenen 'Şeytan Marka Giyer 2' nin 1 Mayıs 2026'da vizyona girmesi planlanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Anne Hathaway
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Elektrik üretiminde hem günlük hem de aylık bazda rekor
        Elektrik üretiminde hem günlük hem de aylık bazda rekor
        Elektrik elektronik mühendisliği öğrencisiydi... Harçlığını çıkarıyordu!
        Elektrik elektronik mühendisliği öğrencisiydi... Harçlığını çıkarıyordu!
        Konut krizinin asıl faili, derin negatif faiz
        Konut krizinin asıl faili, derin negatif faiz
        Özel için soruşturma başlatıldı
        Özel için soruşturma başlatıldı
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        4 arkadaş denize girdi... Sadece 2'si çıkabildi!
        4 arkadaş denize girdi... Sadece 2'si çıkabildi!
        ABD'den Danimarka'ya: Sakin olun
        ABD'den Danimarka'ya: Sakin olun
        İşte Solskjaer'in Lausanne 11'i!
        İşte Solskjaer'in Lausanne 11'i!
        Samsunspor'da hedef Avrupa Ligi!
        Samsunspor'da hedef Avrupa Ligi!
        Boy kısaltma için Türkiye’ye geliyorlar! Uzmanlar ölüm riskine karşı uyarıyor
        Boy kısaltma için Türkiye’ye geliyorlar! Uzmanlar ölüm riskine karşı uyarıyor
        "Mourinho’nun favorisi kazandı!"
        "Mourinho’nun favorisi kazandı!"
        "Savaştan kaçan general!"
        "Savaştan kaçan general!"
        Oto galericiyi döverek öldürdüler!
        Oto galericiyi döverek öldürdüler!
        Erzurum'un gizemli yolu!
        Erzurum'un gizemli yolu!
        Milei'nin seçim konvoyuna taşlı saldırı
        Milei'nin seçim konvoyuna taşlı saldırı
        21 yıl sonra karşılaştılar
        21 yıl sonra karşılaştılar
        Kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı
        Kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı
        En fazla sığınağa sahip ülke: İsviçre
        En fazla sığınağa sahip ülke: İsviçre
        Avrupa'da Gazze istifaları
        Avrupa'da Gazze istifaları
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Çocukken istismara uğradım"