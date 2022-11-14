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Ünlü oyuncu Aslı Enver ile ilgili bir detay ortaya çıktı! Meğer ilk eşi herkesin tanıdığı o isimmiş!

Geçtiğimiz gün Berkin Gökbudak ile sessiz bir düğünle hayatını birleştiren Aslı Enver'in, ilk evliliğiyle ilgili detaylar gündem oldu. Meğer ünlü oyuncu en az kendisi kadar ünlü bir oyuncuyla 3 yıl evlilik yaşamış. Çift 2015 yılında ise evliliklerini sonlandırmış.

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  • Ünlü oyuncu Aslı Enver ile ilgili bilinmeyen bir detay ortaya çıktı! Meğer ilk eşi herkesin tanıdığı o isimmiş!

    Geçtiğimiz gün Berkin Gökbudak ile dünya evine giren Aslı Enver, özel hayatıyla tekrar gündem oldu. Ünlü oyuncunun ilk eşi merak edilirken, araştırmalar sonucu aslında Aslı Enver'in ilk eşinin çok ünlü ve Masumlar Apartmanı'nın yıldız ismi olduğu da ortaya çıktı.
  • Ünlü oyuncu Aslı Enver ile ilgili bilinmeyen bir detay ortaya çıktı! Meğer ilk eşi herkesin tanıdığı o isimmiş!

    Murat Boz ve Kerem Tunçeri ve Önder Öztarhan'nın ardından aradığı aşkı bulan Aslı Enver, Berkin Gökbudak ile dünya evine girdi.
  • Ünlü oyuncu Aslı Enver ile ilgili bilinmeyen bir detay ortaya çıktı! Meğer ilk eşi herkesin tanıdığı o isimmiş!

    Kavak Yelleri, Suskunlar, İstanbullu Gelin gibi dizilerde adından söz ettiren Aslı Enver'in ikinci evliliğini yapmasının ardından ilk evliliği de gündem oldu.
  • Ünlü oyuncu Aslı Enver ile ilgili bilinmeyen bir detay ortaya çıktı! Meğer ilk eşi herkesin tanıdığı o isimmiş!

    İkinci evliliğini Berkin Gökbudak ile yapan Aslı Enver'in ilk eşi de TRT ekranlarının yıldız isimlerinden biriymiş...
  • Ünlü oyuncu Aslı Enver ile ilgili bilinmeyen bir detay ortaya çıktı! Meğer ilk eşi herkesin tanıdığı o isimmiş!

    İşte Aslı Enver ve ilk eşi Birkan Sokullu...
  • Ünlü oyuncu Aslı Enver ile ilgili bilinmeyen bir detay ortaya çıktı! Meğer ilk eşi herkesin tanıdığı o isimmiş!

    Aslı Enver, meslektaşı Birkan Sokullu ile 2012 yılında dünyaevine girdi. Balayını Tayland'da yapan çift, 2015 yılında ayrıldı.
  • Ünlü oyuncu Aslı Enver ile ilgili bilinmeyen bir detay ortaya çıktı! Meğer ilk eşi herkesin tanıdığı o isimmiş!

    Aslı Enver evliliğinin bitmesinin ardından Murat Boz ile bir ilişki yaşadı. İddialara göre Aslı Enver'in evlenmek istemesi ve Murat Boz'un istememesi sebebiyle ilişki noktalandı.
  • Ünlü oyuncu Aslı Enver ile ilgili bilinmeyen bir detay ortaya çıktı! Meğer ilk eşi herkesin tanıdığı o isimmiş!

    Öte yandan Aslı Enver, 5 ay aşk yaşadığı sevgilisi Önder Öztarhan'dan nisan ayında ayrılmıştı. Öztarhan'ın ailesiyle de tanışan ve nikah masasına oturması beklenen çift, yollarını ayırmıştı.

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