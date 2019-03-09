Ebru Polat'tan Bartu Küçükçağlayan'a sert yanıt!

Giriş: 09.03.2019 - 11:45 | Güncelleme:  

Ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan, sosyal medya aracılığı ile kendisinden para isteyen kişilere isyan etti. Kimi takipçileri Küçükçağlayan'ı haklı bulurken kimisi de "Ya o kişinin gerçekten paraya ihtiyacı varsa?" yorumu yaptı. Küçükçağlayan'a bir tepki de Ebru Polat'tan geldi

  • 1Ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan isyan etti! - Magazin haberleri
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    Bartu Küçükçağlayan, sosyal medya aracılığı ile kendisinden para isteyen kişilere isyan etti. 

  • 2Ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan isyan etti! - Magazin haberleri
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    Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından, "DM'den para isteyenlerin hikayeleri çok dandik. Uzun uzun, kötü kötü yazıyorlar bir de. Bir tanesinin özeti 'kocam öldü, kızım kanser, benim de kolum kesik iki aylık kiramı öder misin?' Bu mu yani? Aile bitmiş, bir aylık kira mı istiyorsun sadece? Twitter'a girmiş bir de gece gece!" ifadelerini kullandı.

  • 3Ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan isyan etti! - Magazin haberleri
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    "YA GERÇEKTEN PARAYA İHTİYACI VARSA?"

    Kimi takipçileri Küçükçağlayan'ı haklı bulurken kimisi de "Ya o kişinin gerçekten paraya ihtiyacı varsa?" yorumu yaptı.

  • 4Ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan isyan etti! - Magazin haberleri
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    Küçükçağlayan'a bir tepki de Ebru Polat'tan geldi. 

  • 5Ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan isyan etti! - Magazin haberleri
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    "MARİFET ÜNLÜ OLMAK DEĞİL, İNSAN OLMAK!"

    Polat, "Çok dandik dediğiniz hikayeler gerçek hayat... Belki de son çaresi buradan ulaşmaktı. Ünlü olmak marifet değil, insan olmak marifet. Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun" sözleriyle ünlü oyuncuya sitem etti.

  • 6Ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan isyan etti! - Magazin haberleri
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  • 7Ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan isyan etti! - Magazin haberleri
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  • 8Ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan isyan etti! - Magazin haberleri
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  • 9Ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan isyan etti! - Magazin haberleri
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  • 10Ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan isyan etti! - Magazin haberleri
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  • 11Ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan isyan etti! - Magazin haberleri
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  • 12Ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan isyan etti! - Magazin haberleri
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  • 13Ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan isyan etti! - Magazin haberleri
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  • 14Ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan isyan etti! - Magazin haberleri
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  • 15Ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan isyan etti! - Magazin haberleri
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  • 16Ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan isyan etti! - Magazin haberleri
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  • 17Ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan isyan etti! - Magazin haberleri
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  • 18Ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan isyan etti! - Magazin haberleri
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  • 19Ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan isyan etti! - Magazin haberleri
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  • 20Ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan isyan etti! - Magazin haberleri
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  • 21Ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan isyan etti! - Magazin haberleri
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  • 22Ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan isyan etti! - Magazin haberleri
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  • 23Ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan isyan etti! - Magazin haberleri
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  • 24Ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan isyan etti! - Magazin haberleri
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  • 25Ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan isyan etti! - Magazin haberleri
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  • 26Ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan isyan etti! - Magazin haberleri
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  • 27Ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan isyan etti! - Magazin haberleri
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  • 28Ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan isyan etti! - Magazin haberleri
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  • 29Ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan isyan etti! - Magazin haberleri
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  • 30Ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan isyan etti! - Magazin haberleri
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  • 31Ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan isyan etti! - Magazin haberleri
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  • 32Ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan isyan etti! - Magazin haberleri
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  • 33Ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan isyan etti! - Magazin haberleri
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  • 34Ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan isyan etti! - Magazin haberleri
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  • 35Ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan isyan etti! - Magazin haberleri
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  • 36Ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan isyan etti! - Magazin haberleri
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  • 37Ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan isyan etti! - Magazin haberleri
    37|43
  • 38Ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan isyan etti! - Magazin haberleri
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  • 39Ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan isyan etti! - Magazin haberleri
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  • 40Ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan isyan etti! - Magazin haberleri
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  • 41Ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan isyan etti! - Magazin haberleri
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  • 42Ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan isyan etti! - Magazin haberleri
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  • 43Ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan isyan etti! - Magazin haberleri
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