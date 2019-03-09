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Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından, "DM'den para isteyenlerin hikayeleri çok dandik. Uzun uzun, kötü kötü yazıyorlar bir de. Bir tanesinin özeti 'kocam öldü, kızım kanser, benim de kolum kesik iki aylık kiramı öder misin?' Bu mu yani? Aile bitmiş, bir aylık kira mı istiyorsun sadece? Twitter'a girmiş bir de gece gece!" ifadelerini kullandı.