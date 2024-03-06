Ünlü oyuncu Efe Deprem motosiklet kazasında hayatını kaybetti! Seksenler dizisinin "Zafer"i Efe Deprem kimdir?

EFE DEPREM'İN YER ALDIĞI YAPIMLAR

İlk olarak 2010 yılında Veda isimli sinema filmi ve Yer Gök Aşk adlı televizyon dizisinde yer aldı. Ardından Özcan Deniz ve Fahriye Evcen'in başrollerinde olduğu Evim Sensin filminde de kamera karşısına geçti. 2015 yılında Eve Dönüş ve Sevimli Tehlikeli, 2017 yılında ise Badem Şekeri 2 adlı sinema filmiyle seyirci ile buluştu.

Deprem, son olarak 2023 yılında yönetmenliğini ve başrolünü İbrahim Büyükak'ın üstlendiği Mutluyuz filmi ile beyaz perdede yer aldı.