Ünlü oyuncu Efe Deprem motosiklet kazasında hayatını kaybetti! Seksenler dizisinin "Zafer"i Efe Deprem kimdir?
Seksenler dizisinde "Zafer" karakterini canlandıran ünlü oyuncu Efe Deprem geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. Deprem'in vefatı sanat camiası ve sevenlerine büyük bir üzüntü yaşattı. İşte, Efe Deprem'in hayatı ve biyografisine dair detaylar...
Ekranların sevilen yüzlerinden Efe Deprem dün akşam geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Seksenler dizisinde canlandırdığı "Zafer" karakteriyle hafızalarda yer edinen Deprem'in vefatı büyük bir üzüntüyle karşılandı. Kazanın ardından sosyal medyada Efe Deprem'in yer aldığı projeler ve biyografisi araştırılmaya başladı. İşte, Efe Deprem'in hayatına dair detaylar..
EFE DEPREM HAYATI VE BİYOGRAFİSİ
1982 yılında 12 Mayıs tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Sahne deneyimlerine Kenter Tiyatrosu ile başlayan Deprem, "Ardiye Tiyatro"nun kuruculuğunu üstlendi. Bu sahnede "Geri Dönüştürülemeyenler" oyununu oynayan oyuncunun en büyük destekçilerinden biri ise Emre Kınay'dı.
Kamera karşısına ilk kez TRT ekranlarında Fulden Akyürek ve Sarp Akkaya'nın da kadrosunda bulunduğu Sürgün Hayatlar dizisi ile çıktı. Televizyon dizilerinde de yer alan oyuncu kariyerine ağırlıklı olarak tiyatro üzerinden devam etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Genç Günleri"nde de sahne alan Efe Deprem, Haldun Dormen, Göksel Kortay ve Ayla Algan gibi isimlerle çalışma fırsatı da yakalamıştır.
EFE DEPREM'İN YER ALDIĞI YAPIMLAR
İlk olarak 2010 yılında Veda isimli sinema filmi ve Yer Gök Aşk adlı televizyon dizisinde yer aldı. Ardından Özcan Deniz ve Fahriye Evcen'in başrollerinde olduğu Evim Sensin filminde de kamera karşısına geçti. 2015 yılında Eve Dönüş ve Sevimli Tehlikeli, 2017 yılında ise Badem Şekeri 2 adlı sinema filmiyle seyirci ile buluştu.
Deprem, son olarak 2023 yılında yönetmenliğini ve başrolünü İbrahim Büyükak'ın üstlendiği Mutluyuz filmi ile beyaz perdede yer aldı.
EŞİ DE KENDİ GİBİ OYUNCUYDU!
Efe Deprem, kendisi gibi oyuncu olan Burcu Altın ile dünya evine girmiş ve bu nikahın şahitlğini Haldun Dormen ve Kandemir Konduk yapmıştı.
Çiftin bu evlilikten dünyaya gelen bir kız çocukları bulunuyor.