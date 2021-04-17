Lewis, sosyal medya hesabından, "Yaşadığı gibi öldü, korkusuzca. Onu seviyoruz ve ona sahip olduğumuz için ne kadar şanslı olduğumuzu biliyoruz" ifadelerini kullandı.



McCrory, 2006 yapımı "Kraliçe" ve 2010 yapımı "Özel İlişki" filmlerinde de eski ingiltere Başbakanı Tony Blair'in eşi Cherie Blair'i canlandırmıştı.