        Haberler Dünyadan Ünlü oyuncu Laura Linney açıkladı: Clint Eastwood sette neden “Kayıt!” diye bağırmıyor

        Laura Linney, Clint Eastwood'un gürültüsüz set tercihinin western günlerinden kaldığını, yüksek sesli komutların atları ve oyuncuları ürküttüğünü söyledi

        Giriş: 19 Nisan 2026 - 13:40 Güncelleme:
        Sette "Kayıt!" diye bağırmıyor

        'Ozark’ dizisinin yıldızı Laura Linney, yeni röportajında Clint Eastwood’un yönetmen olarak meşhur sakin set disiplininin kökenini anlattı. Linney’e göre 95 yaşındaki yönetmen, 1960’larda rol aldığı 'Rawhide' gibi western projelerinde edindiği tecrübeler nedeniyle “Kayıt!” ya da “Kestik!” diye bağırmaktan kaçınıyor. Çünkü Eastwood, yüksek seslerin setteki atları ürküttüğünü biliyor. Aynı refleksi, bugün de oyuncuların konsantrasyonunu korumak için sürdürüyor.

        Linney, Eastwood’un setlerinde ışıkların hazır olduğunu, tekrarın az yapıldığını ve çekimlerin neredeyse fark ettirmeden başladığını anlattı. "Yönetmen genellikle 'Hazır mısınız? Tamam, başlayın' gibi alçak sesli işaretler veriyor; sahne bittiğinde de 'Tamam, durabilirsiniz. Sizin içinize sindi mi? Benim sindi' diyerek ilerliyor" diyen Linney, “Biri ‘kayıt’ diye bağırdığında sinir sistemi tetikleniyor; özellikle yoğun sahnelerde toparlanmak zaman alıyor” şeklinde konuştu.

        Linney, Eastwood’la 'Mutlak Güç' (1997), 'Gizemli Nehir' (2003) ve 'Sully' (2016) filmlerinde çalıştığını, bu sakin çalışma biçiminin oyunculuk için paha biçilmez bir ders olduğunu vurguladı.

        Eastwood, geçmiş deneyimlerinden bahsederken daha önce verdiği bir röportajda şunları söylemişti: Oyuncuların at gibi olmadıklarını, ancak merkezi sinir sistemine sahip olduklarını ve deneyim seviyelerine bağlı olarak sahneye dair belirli bir kaygı duyduklarını, ancak aynı zamanda belirli bir yaklaşıma da hazır olduklarını fark ettim.

        #Clint Eastwood
        #sinema
        #film
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
