Ünlü oyuncu Murat Cemcir iç kanama geçirmişti: Cemcir'in son durumu nasıl?
28 Kasım Cuma günü evinde rahatsızlanan oyuncu Murat Cemcir, iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Birkaç gün yoğun bakımda tedavi gören Cemcir'in yoğun bakımdan çıkarıldığı öğrenildi. Peki, Murat Cemcir'in son durumu nasıl?
Oyuncu Murat Cemcir, geçtiğimiz Cuma günü iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. 4 gün boyunca yoğun bakımda kalan Cemcir'den iyi haber geldi ve oyuncunun yoğun bakımdan, normal odaya alındığı açıklandı. Peki, Murat Cemcir'in son durumu nasıl?
MURAT CEMCİR İÇ KANAMA GEÇİRDİ
Geçtiğimiz Cuma günü evinde iç kanama geçiren 49 yaşındaki oyuncu, Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı.
MURAT CEMCİR'İN SON DURUMU NASIL?
4 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Murat Cemcir'den iyi haber geldi. Oyuncunun yoğun bakımdan çıkarıldığı, tedavisine normal odada devam edeceği belirtildi.