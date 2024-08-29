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        Haberler Magazin Ünlü oyuncu Sevil Üstekin'e veda: Sessiz şöhretlerden biriydi - Magazin haberleri

        Sevil Üstekin'e veda

        Geçtiğimiz salı günü hayatını kaybeden oyuncu Sevil Üstekin, son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 29.08.2024 - 15:30 Güncelleme: 29.08.2024 - 15:31
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        'Kapıcılar Kralı' ve 'Şaban Oğlu Şaban' gibi Türk sinemasının hafızalara kazınan filmlerinde rol alan Sevil Üstekin, 79 yaşında hayata veda etmişti.

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        'Mahallenin Muhtarları' dizisinde 10 yıl süreyle canlandırdığı "Müzevir Müzeyyen" karakteriyle de tanınan usta oyuncu, son yolculuğuna uğurlandı.

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        Cenazeye Erol Evgin, Hasibe Eren, Açelya Akkoyun ve Kandemir Konduk gibi ünlü isimler de katıldı.

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        Sevil Üstekin'in cenaze namazı, Erenköy Galippaşa Camii'nde öğle namazını müteakip kılındı.

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        Erol Evgin, yaptığı açıklamada 1980'de Üstekin ile sahneye çıktıklarını belirterek; "Turnelerimize gelirdi, dönem dönem bize katılırdı. Çok zarif bir hanımefendiydi. Çok iyi bir aktristi. Mekânı cennet olsun, nurlar içinde yatsın" dedi.

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        Oyuncu Ulvi Alacakaptan ise Sevil Üstekin ile aynı dönemde profesyonel oyunculuğa başladıklarını aktararak; "Ben, Dostlar Tiyatrosu'ndaydım. O da LCC'de idi. LCC'den çok büyük oyuncular çıktı. Sevil, onlardan biriydi. Bazı oyuncular ne oynuyorsa seyretmek istersin. Sevil, onlardandı. Doğuştan oyuncuydu. Sessiz şöhretlerden biriydi" şeklinde konuştu.

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        Yeşilçam'da yaprak dökümü yaşandığına dikkati çeken Ulvi Alacakaptan, oyuncuların tiyatro sanatına sahip çıkması gerektiğinin altını çizdi.

        Sanatçının cenazesi, kılınan namazın ardından, Merkezefendi Mezarlığı'na defnedildi.

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        Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'nden mezun olan Sevil Üstekin, Muhsin Ertuğrul'un başkanlığındaki özel tiyatro okulu LCC'de 3 yıl eğitim gördü.

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        Usta oyuncu Bizim Tiyatro, Gazete Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu, Nisa Serezli-Tolga Aşkıner Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Şan Tiyatrosu ve Dormen Tiyatrosu'nda çalıştı.

        Sevil Üstekin, Tarık Akan ve Zihni Göktay ile 'Koçum Benim' dizisinde rol aldı. Oyuncu, 2010'da 'Yerden Yüksek' dizisinde "Ülfet Nine" rolünü canlandırmıştı.

        #Sevil Üstekin
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