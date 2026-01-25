Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Ünlü oyuncu Teyana Taylor yaşlı bir adama dönüştü

        Ünlü oyuncu Teyana Taylor yaşlı bir adama dönüştü

        Teyana Taylor, Saturday Night Live'da yaşlı bir adamı canlandırırken onu tanımak neredeyse imkansızdı. Seyirci, Taylor'ın komedi yeteneğine tam not verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2026 - 18:00 Güncelleme: 25.01.2026 - 18:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ünlü kadın oyuncu yaşlı adama dönüştü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bu yılın Oscar adaylarından oyuncu Teyana Taylor, Saturday Night Live adlı TV programının skecine katılarak yaşlı bir adama dönüştü. Komik bir düğün resepsiyonu skeci için yaşlı bşir erkek kılığına giren 35 yaşındaki yıldız tanınmaz haldeydi.

        'Savaş Üstüne Savaş (One Battle After Another) filmiyle Altın Küre'den ödülle dönen ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Oscar adaylığı kazanan Taylor, ünlü TV programında komedi yeteneklerini sergileme şansı buldu.

        REKLAM

        Skeçte damat, dedesine şakayla karışık, "Seni dans pistinde coşarken görmek istiyorum" deyince Taylor, çılgınca dans eden bir dede olarak seyircileri güldürdü.

        Taylor'ın tanınmaz hale bürünüp komedi yeteneğini sergilemesi, seyircilerin beğenisini topladı. Sosyal medyada ünlü oyuncuyu öven mesajlar yağdı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yolcu otobüsünün çarptığı otomobil gişede sıkıştı

        Silivride, Kuzey Marmara Otoyolunda yolcu otobüsünün çarptığı otomobil gişede sıkıştı. (AA)

        #Teyana Taylor
        #SNL
        #komedi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Marmara Denizi'ne düşmüştü! 50 yıl sonra yeni parçaları bulundu
        Marmara Denizi'ne düşmüştü! 50 yıl sonra yeni parçaları bulundu
        YPG ateşkesi ihlal etti
        YPG ateşkesi ihlal etti
        Galatasaray'dan Ali Koç için sert açıklama!
        Galatasaray'dan Ali Koç için sert açıklama!
        Meteoroloji'den 9 il için "sarı" kodlu uyarı!
        Meteoroloji'den 9 il için "sarı" kodlu uyarı!
        Kızakla kayarken otobüs çarptı!
        Kızakla kayarken otobüs çarptı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Tamir ettiği kamyonun şoför kabini üzerine düştü!
        Tamir ettiği kamyonun şoför kabini üzerine düştü!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        "Gelenekleri silah gibi kullanıyor"
        "Gelenekleri silah gibi kullanıyor"
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Çay nasıl keşfedildi?
        Çay nasıl keşfedildi?