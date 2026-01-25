Ünlü oyuncu Teyana Taylor yaşlı bir adama dönüştü

Bu yılın Oscar adaylarından oyuncu Teyana Taylor, Saturday Night Live adlı TV programının skecine katılarak yaşlı bir adama dönüştü. Komik bir düğün resepsiyonu skeci için yaşlı bşir erkek kılığına giren 35 yaşındaki yıldız tanınmaz haldeydi.

'Savaş Üstüne Savaş (One Battle After Another) filmiyle Altın Küre'den ödülle dönen ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Oscar adaylığı kazanan Taylor, ünlü TV programında komedi yeteneklerini sergileme şansı buldu.

Skeçte damat, dedesine şakayla karışık, "Seni dans pistinde coşarken görmek istiyorum" deyince Taylor, çılgınca dans eden bir dede olarak seyircileri güldürdü.

Taylor'ın tanınmaz hale bürünüp komedi yeteneğini sergilemesi, seyircilerin beğenisini topladı. Sosyal medyada ünlü oyuncuyu öven mesajlar yağdı.