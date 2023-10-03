Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Ünlü oyuncular Paris Moda Haftası'nda podyumda - Magazin haberleri

        Ünlü oyuncular podyumda

        Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defile Hollywood yıldızlarının geçidine döndü. Helen Mirren'dan Elle Fanning'e, Eva Longoria'dan Viola Davis'e ünlü isimler podyumdaydı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 10:15 Güncelleme: 03.10.2023 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defile Hollywood'un ünlü isimlerini bir araya getirdi.

        2

        Oyuncular bu kez seyirci olarak değil, model olarak gecede yer aldı.

        3

        Eyfel Kulesi'nin fon oluşturduğu defilede, ünlü kozmetik markasının elçileri "Walk Your Worth" adlı gösteri için Fransa'nın başkentinde buluştu.

        4

        İngiliz oyuncu Helen Mirren, Amerikalı oyuncular Elle Fanning, Eva Longoria, Andie MacDowell ve Viola Davis ile Bollywood yıldızı Aishwarya Rai Bachchan podyumda boy gösterdi.

        5

        Ünlü oyunculara Kendall Jenner da eşlik etti.

        6

        İşte Paris Moda Haftası defilesinden objektiflere yansıyanlar...

        Fotoğraflar: Splash News

        7

        Miriam Leone

        8

        Helen Mirren

        9

        Katherine Langford

        10

        Camila Cabello

        11

        Liya Kebede

        #Paris Moda Haftası
        #Eva Longoria
        #Helen Mirren
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Eylül ayı enflasyonu açıklandı
        Eylül ayı enflasyonu açıklandı
        Halk sağlığı uzmanından konservede 'bombeli kapak' uyarısı!
        Halk sağlığı uzmanından konservede 'bombeli kapak' uyarısı!
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        13 yaşında kız çocuğunun takside taciz edilmesinde flaş gelişme!
        13 yaşında kız çocuğunun takside taciz edilmesinde flaş gelişme!
        Rapor kullanırken bu süreye dikkat!
        Rapor kullanırken bu süreye dikkat!
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Önce keşif sonra saldırı! Güzellik merkezine kurşun yağdırdılar
        Önce keşif sonra saldırı! Güzellik merkezine kurşun yağdırdılar
        Terör örgütüne yönelik "Kahramanlar" operasyonu! Bakan Yerlikaya açıkladı
        Terör örgütüne yönelik "Kahramanlar" operasyonu! Bakan Yerlikaya açıkladı
        Satışlar 9 ayda geçen yılın tamamını aştı
        Satışlar 9 ayda geçen yılın tamamını aştı
        Trump hakim karşısına çıktı: "Bu cadı avını izlemek istedim"
        Trump hakim karşısına çıktı: "Bu cadı avını izlemek istedim"
        Şimdi intikam vakti!
        Şimdi intikam vakti!
        Gülistan nine 85 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı!
        Gülistan nine 85 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı!
        UEFA'dan çılgın proje! 3 lig, 54 takım
        UEFA'dan çılgın proje! 3 lig, 54 takım
        "Öldürülmek istemiyorum!" Ayşen'in çığlığı!
        "Öldürülmek istemiyorum!" Ayşen'in çığlığı!
        Kasım Süleymani krizi! Maça çıkmadılar
        Kasım Süleymani krizi! Maça çıkmadılar
        İzmir'de eski sevgili dehşeti! 1 ölü, 1 ağır yaralı
        İzmir'de eski sevgili dehşeti! 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
        Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
        Bilim insanlarına göre uzaylıları bulmak 'an meselesi'
        Bilim insanlarına göre uzaylıları bulmak 'an meselesi'
        MİT ve Emniyet'ten 18 ilde 'Uyuyan Hücre' operasyonu
        MİT ve Emniyet'ten 18 ilde 'Uyuyan Hücre' operasyonu