Ünlü oyuncular podyumda
Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defile Hollywood yıldızlarının geçidine döndü. Helen Mirren'dan Elle Fanning'e, Eva Longoria'dan Viola Davis'e ünlü isimler podyumdaydı
Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defile Hollywood'un ünlü isimlerini bir araya getirdi.
Oyuncular bu kez seyirci olarak değil, model olarak gecede yer aldı.
Eyfel Kulesi'nin fon oluşturduğu defilede, ünlü kozmetik markasının elçileri "Walk Your Worth" adlı gösteri için Fransa'nın başkentinde buluştu.
İngiliz oyuncu Helen Mirren, Amerikalı oyuncular Elle Fanning, Eva Longoria, Andie MacDowell ve Viola Davis ile Bollywood yıldızı Aishwarya Rai Bachchan podyumda boy gösterdi.
Ünlü oyunculara Kendall Jenner da eşlik etti.
İşte Paris Moda Haftası defilesinden objektiflere yansıyanlar...
Fotoğraflar: Splash News
Miriam Leone
Helen Mirren
Katherine Langford