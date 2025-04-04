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        Ünlü oyuncunun evliliği çatırdıyor

        ABD'li ünlü oyuncu Alec Baldwin'in Hilaria Baldwin ile olan evliliği de çatırdıyor. Çifte yakın kaynaklar, boşanmanın uzak bir ihtimal olmadığının altını çiziyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 22:35 Güncelleme: 04.04.2025 - 22:35
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        ABD'li ünlü oyuncu Alec Baldwin, 2022'de 'The Rust'ın çekimleri sırasında kazara filmin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden oldu.Alec Baldwin, gerek tepkiler gerekse dava süreci nedeniyle 2 yıldır oldukça zor günler geçirdi. Geçirmeye devam da ediyor...

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        Alec Baldwin, geçtiğimiz aylarda eşi Hilaria Baldwin ile birlikte bir televizyon kanalı için reality şov programı çekmeye başlayarak hayatını normalleştirmeye çabaladı. Ne var ki programın ilgi görmemesi Baldwin çiftini hayal kırıklığına uğrattı.

        Bütün bu yaşananlar, 2012'de evlenen, 7 çocuk sahibi Alec Baldwin ile Hilaria Baldwin'in arasını da açtı. Çifte yakın kaynaklar, çiftin evliliğinin çatırdadığı, boşanmanın çok uzak bir seçenek olmadığını söylüyor.

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        Görünen o ki Alec Baldwin'in kariyeri de evliliği de elinden kayıp gidiyor. Başı yıllardır bitmeyen davalarla, mahkemelerle ve Halyna Hutchins’in ondan hesap sormaktan vazgeçmeyen ailesiyle dertte olan Baldwin, artık Hollywood’da iş de bulamıyor.

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        #Alec Baldwinin evliliği çatırdıyor
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