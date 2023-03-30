Ayrılık sonrası verdiği bir röportajda ayrılığı ile ilgili, "Şu anda birlikte değiliz. O harika bir insan ama uğraşması gereken bazı şeyler var. Bunu ayrıntılı olarak açıklamayacağım. Bu ilişkimiz için zordu, artık kendimi özgür hissetmiyordum. Nasıl gideceğini göreceğiz" demişti.

İlişkilerini hep gözlerden uzak yaşamaya dikkat eden Rey, bu beraberliğinde de kameralardan uzak tutuyor.