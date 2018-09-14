Selcan Asyalı okul bitirme tezinde kamyonda 4 kişinin tecavüzüne uğrayacak
14.09.2018 - 08:07 | Güncelleme:
Mehmet Çalışkan'ın özel haberine göre, Selcan Asyalı, oyunculuk okulundan mezun olup olmayacağına karar verecek olan jürinin karşısında 4 kişinin bir kamyonda tecavüz ettiği kadını canlandıracak
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Selcan Asyalı... Yeni şarkısı 'Şansın Vardı' ile müzik kariyerine bir tuğla daha ekleyen ünlü şarkıcı, oyunculuğa da yönelerek Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veren bir oyunculuk okuluna devam ediyor. Selcan Asyalı'nın okul bitirme tezi eylül sonunda. Eğitmenlerinden oluşan jüri karşısında bir kamyonda 4 kişinin tecavüzüne uğrayan bir kadını canlandıracak.
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Oyunculuk kursuna gittiğinizi duydum. Neden oyunculuk dersleri alıyorsunuz? Müzik sektöründe geçmişte de günümüzde de birçok meslektaşım oyunculuk yaptı, yapıyor. 'Ben neden yapmayayım?' dedim. Ne var ki kendimi hemen kameraların önüne atmak istemedim. Önce oyunculuğun eğitimini almak istedim. Oyunculuk konusunda nasıl bir kariyerim olur bilemem ama aldığım derslerin öz mesleğim olan şarkıcılığıma oldukça katkısı olacağına inanıyorum. Elbette bir dizide veya sinema filminde rol almak isterim. Diksiyon ve oyunculuk eğitimim tamamladım. Eylül sonunda sınavım var. O sınavda Franca Rame Dario Fo'nun 'Kadın Oyunları' adlı kitabından 'Tecavüz' bölümünü seçtim. Tek kişilik bir oyun sergileyeceğim.
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O oyundan söz eder misiniz? Hikâyesi nedir? Kadına yönelik şiddet olayları ve tecavüzler elbette herkesi olduğu gibi beni de derinden etkiledi. 4 erkek, kaçırdıkları bir kadına kamyonda tecavüz ve işkence ediyorlar. Sınavda tecavüz anını okulun eğitmenlerinden oluşan jürinin önünde oynayacağım. Sınavı başarılı bir şekilde verirsem mezun olup Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika alacağım.
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Neden 'Tecavüz' oyununu seçtiniz? İlk önce Nobel edebiyat ödülü almış bir yazarın eseri olması ilgimi çekti, sonra olayın gerçekten yaşandığını ve ilk sahneleyenin olayı yaşayan France Rame olduğunu okuduğumda çok etkilendim.
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Yeni şarkınızın adı 'Şansın Vardı'... Peki özellikle kimlerin sizde şansı vardır? Açık sözlü olanların. Hatta patavatsızlığa varacak şekilde açık sözlü olan insanların benim için her zaman şansı vardır. Onları çok severim, olumsuz eleştiriyi de hiç çekinmeden yapabilecek insanların benden yana her zaman şansları vardır, tabii donanımlı olmaları şartıyla. Yüzü mahcubiyetten kızarabilen insanların ve sözünü tutan insanların da hep şansı vardır.
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Albümünüzü tam donanımlı olduktan sonra çıkarmak için yıllarca beklediniz. Şimdi de bitirme tezi için zor bir oyun seçtiniz. Bu kadar idealist olmak kariyerinizde ne ölçüde işe yarıyor? Öncelikle kendimi tatmin ediyorum. Ayaklarımın yere sağlam basmasını, kendimde yeni keşiflerde bulunmak istiyorum. Gerisini zaman gösterecek. Verilen hiçbir emek boşa gitmez. Harcanan emekle elde edilen kazanımlar bir gün öyle bir yerde karşımıza çıkar ki...
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Şarkıcılıkta en önemli yeteneğinizin ne olduğunu düşünüyorsunuz? İyi bir yorumcu her tarzda şarkıyı en güzel şekilde seslendirebilmelidir. İyi bir yorumcu bunu başarmalıdır. Yorumcuların hepsi her tarz şarkıyı usulüne uygun söyleyemez ama bence yapabilmesi gerekir. Olması gereken budur. Ben iyi bir yorumcu olduğumu düşünüyorum.
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Neden her tarzı seslendirmek zorunda olunsun? Çünkü iyi bir yorumcu kaliteli, star ve kalıcı olmak istiyorsa bütün tarzları seslendirebilmeli. Aksi takdirde sanat yapılmış olunmuyor. Sadece iyi yorumcular kendilerini saygın bir şekilde geleceğe taşıyabilirler.
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Günümüzde iyi yorumculuk mu yoksa şov girl'lük mü geçer akçe? İyi yorumcu olmadığı halde kariyerlerinde belli kademelere gelen meslektaşlarım var. Doğru projeler, doğru şarkı seçimleri, doğru insanlarla çalışmak. Dinleyici kimi nereye koyacağını bilir.
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Kişi, iyi yorumcu değilse istediği kadar doğru şarkı seçsin, ne fark eder? Şimdi şarkıların şöyle bir özelliği var, ben onları kendi aralarında bölüyorum; dans ettiren şarkılar, slogan olsun diye yapılan şarkılar, bir de dinlerken gerçekten müzik dinlenildiğini fark ettiren şarkılar.
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Sadece iyi şarkı söylemek yeterli geliyor mu? Bizim işimiz çok komplike. Her şeyden önce biraz kafanın çalışıyor olması gerekiyor. Çünkü kariyer planlaması denilen bir şey var. O planlamanın inşaatı iyi yorumculuk üzerine yapılırsa en ideal olan elde edilir. Güzel bir ses, iyi yorumculuk, müzikten anlamak ve iyi bir ekip... İşte bizim sektörde başarının harcı.
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Kafanın çalışıyor olması tam olarak ne demek? Neler yaparsa bir şarkıcının kafasının çalıştığını, neler yapmazsa çalışmadığını anlarız? Kendini her ortamda en iyi şekilde taşıyorsa, mesleği adına doğru stratejiler belirliyorsa ve ekibini de vizyonu olan kişilerden oluşturuyorsa o şarkıcının kafası çalışıyor demektir.
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Kariyeriniz adına üzerinizde en çok hissettiğiniz baskı nedir? 20 yılını müziğe vermiş birisi olarak bir çabam var. Üst düzeyde bir kariyer edinmek için uğraşıyorum. Ve bunun için de acele etmiyorum ama geç kaldığımı da düşünmek istemiyorum. Üzerimdeki baskı işte bu. Geç kalmış olabileceğim düşüncesi... Başka hiç bir baskı yok. İleride 'İdealist davrandım da ne oldu' diyerek hayıflanmak istemiyorum.
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