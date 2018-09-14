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Oyunculuk kursuna gittiğinizi duydum. Neden oyunculuk dersleri alıyorsunuz?

Müzik sektöründe geçmişte de günümüzde de birçok meslektaşım oyunculuk yaptı, yapıyor. 'Ben neden yapmayayım?' dedim. Ne var ki kendimi hemen kameraların önüne atmak istemedim. Önce oyunculuğun eğitimini almak istedim. Oyunculuk konusunda nasıl bir kariyerim olur bilemem ama aldığım derslerin öz mesleğim olan şarkıcılığıma oldukça katkısı olacağına inanıyorum. Elbette bir dizide veya sinema filminde rol almak isterim. Diksiyon ve oyunculuk eğitimim tamamladım. Eylül sonunda sınavım var. O sınavda Franca Rame Dario Fo'nun 'Kadın Oyunları' adlı kitabından 'Tecavüz' bölümünü seçtim. Tek kişilik bir oyun sergileyeceğim.