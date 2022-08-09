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Ünlü şarkıcı Olivia Newton-John kimdir, nerelidir? Olivia Newton-John neden öldü, hastalığı neydi?

İngiliz asıllı ünlü şarkıcı Olivia Newton-john ölümü üzerine hayatı merak konusu oldu. Peki Olivia Newton-John kimdir ve neden öldü? İşte detayları...

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  • Ünlü şarkıcı Olivia Newton-John kimdir, nerelidir? Olivia Newton-John neden öldü, hastalığı neydi?

    En son 2017 senesinde 3. sefer meme kanserine yakalandığını açıklayan ve 2017'den bu yana kanserle büyük bir mücadele veren Olivia Newton-john'ın eşi John Easterling eşinin, çiftlik evinde arkadaşlarının ve akrabalarının yanında huzur içinde öldüğünü söyledi.

     
  • Ünlü şarkıcı Olivia Newton-John kimdir, nerelidir? Olivia Newton-John neden öldü, hastalığı neydi?
    OLİVİA NEWTON-JOHN KİMDİR?
     

    Olivia Newton-John, 26 Eylül 1948 tarihinde Cambridge, İngiltere‘de doğmuştur. Rona Newton-John ve Hugh Newton-John adlarında kardeşi vardır. 5 yaşına kadar İngiltere’de yaşadıktan sonra babasının Avustralya‘nın Melbourne kentinden aldığı bir iş teklifi ile oraya taşınmışlardır.

    Olivia Newton-John, gençliğinde şarkındıktan sonra, 15 yaşında annesi ile İngiltere‘de yaşamak için geri döndü. 1974 yılında Eurovision Şarkı Yarışmasında “Long Live Love” adlı şarkıyla İngiltere’yi temsil etmiş ve dördüncü olmuştur.

    Olivi a Newton-John bir arkadaşının tavsiyesi ile şarkıcılık kariyerine devam etmek için ABD‘ye Los Angeles’a taşındı.

    1978 yılında “Grease” müzikalinde John Travolta ile birlikte başrolde oynadı.

    1992 yılında meme kanseri tedavisi gördü. Kanseri yendikten sonra Avustralya‘nın Melbourne kentinde bir kanser araştırma merkezi kurdu.

    30 Haziran 2005 tarihinde, onun uzun süredir erkek arkadaşı, kameraman dro, Kaliforniya açıklarında denizde balıkçı teknesinden kayboldu.

    Mayıs 2017 ayında 3. sefer kansere yakalandığını açıkladı.
  • Ünlü şarkıcı Olivia Newton-John kimdir, nerelidir? Olivia Newton-John neden öldü, hastalığı neydi?

    EVLİLİKLERİ

    1.eşi: 15 Aralık 1984 tarihinde oyuncu Matt Lattanzi ile evlendi. 1995 yılında boşandı. Chloe Rose Lattanzi (d.1986) adında bir kızı vardır.

    2.eşi: 30 Haziran 2008 tarihinde iş adamı John Easterling ile evlendi.
  • Ünlü şarkıcı Olivia Newton-John kimdir, nerelidir? Olivia Newton-John neden öldü, hastalığı neydi?

    FİLMLERİ VE DİZİLERİ

    2017 – Sharknado 5: Global Swarming (Sinema Filmi)

    2011 – The Chew (Herself) (TV Dizisi)

    2011 – A Few Best Men (Barbara Ramme) (Sinema Filmi)

    2010 – Score: A Hockey Musical (Hope Gordon) (Sinema Filmi)

    2010 – 1 a Minute (Yıldız) (Sinema Filmi)

    2000 – Sordid Lives (Bitsy Mae Harling) (Sinema Filmi)

    1996 – Son Parti (Lina Bingham) (Sinema Filmi)

    1993 – Snowy River: The Mcgregor Saga (Joanna Walker) (TV Dizisi) (2 Bölüm)

    1993 – Intimate Portrait (Kendisi) (TV Dizisi)

    1993 – Frasier (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

    1991 – Madonna İle Yatakta (Kendisi ) (Sinema Filmi)

    1988 – Bebeğimiz Olacak (Sinema Filmi)

    1983 – Two of a Kind (Debbie) (Sinema Filmi)

    1983 – The 55th Annual Academy Awards (Kendisi) (TV Filmi)

    1980 – Xanadu (Kira) (Sinema Filmi)

    1978 – Grease (Sandra Olsson) (Sinema Filmi)

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