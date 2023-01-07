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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil spor yaptığı anları paylaştı!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve ünlü oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 27 yaşındaki Erbil spor yaptığı anları sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu. İşte, Yasmin Erbil'in spor paylaşımları...

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  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızından iddialı paylaşım! Yasmin Erbil spor yaptığı anları paylaştı!

    Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızından iddialı paylaşım! Yasmin Erbil spor yaptığı anları paylaştı!

    Erbil, 2 Aralık 1955 tarihinde ünlü oyuncu Nergis Kumbasar ile ünlü şovmenin kızı olarak dünyaya geldi.
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızından iddialı paylaşım! Yasmin Erbil spor yaptığı anları paylaştı!

    Bir dönem magazin programı sunuculuğu yapan ünlü isim son olarak Yasak Elma dizisinde Canan rolüne hayat verdi.
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızından iddialı paylaşım! Yasmin Erbil spor yaptığı anları paylaştı!

    Instgaram hesabında 322 bin takipçisi bulunan Erbil, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızından iddialı paylaşım! Yasmin Erbil spor yaptığı anları paylaştı!

    Fotoğraflarını sık sık takipçileriyle paylaşan Yasmin Erbil, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızından iddialı paylaşım! Yasmin Erbil spor yaptığı anları paylaştı!

    Erbil, spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızından iddialı paylaşım! Yasmin Erbil spor yaptığı anları paylaştı!

    İşte, Yasmin Erbil'in spor paylaşımları...
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızından iddialı paylaşım! Yasmin Erbil spor yaptığı anları paylaştı!
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızından iddialı paylaşım! Yasmin Erbil spor yaptığı anları paylaştı!
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızından iddialı paylaşım! Yasmin Erbil spor yaptığı anları paylaştı!
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızından iddialı paylaşım! Yasmin Erbil spor yaptığı anları paylaştı!
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızından iddialı paylaşım! Yasmin Erbil spor yaptığı anları paylaştı!

    Yasmin Erbil'in Instagram hesabından paylaştığı diğer gönderileri...
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızından iddialı paylaşım! Yasmin Erbil spor yaptığı anları paylaştı!
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızından iddialı paylaşım! Yasmin Erbil spor yaptığı anları paylaştı!
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızından iddialı paylaşım! Yasmin Erbil spor yaptığı anları paylaştı!
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızından iddialı paylaşım! Yasmin Erbil spor yaptığı anları paylaştı!
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızından iddialı paylaşım! Yasmin Erbil spor yaptığı anları paylaştı!
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızından iddialı paylaşım! Yasmin Erbil spor yaptığı anları paylaştı!
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızından iddialı paylaşım! Yasmin Erbil spor yaptığı anları paylaştı!
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızından iddialı paylaşım! Yasmin Erbil spor yaptığı anları paylaştı!
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızından iddialı paylaşım! Yasmin Erbil spor yaptığı anları paylaştı!
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızından iddialı paylaşım! Yasmin Erbil spor yaptığı anları paylaştı!
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızından iddialı paylaşım! Yasmin Erbil spor yaptığı anları paylaştı!
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızından iddialı paylaşım! Yasmin Erbil spor yaptığı anları paylaştı!
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızından iddialı paylaşım! Yasmin Erbil spor yaptığı anları paylaştı!
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızından iddialı paylaşım! Yasmin Erbil spor yaptığı anları paylaştı!
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızından iddialı paylaşım! Yasmin Erbil spor yaptığı anları paylaştı!
  • Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızından iddialı paylaşım! Yasmin Erbil spor yaptığı anları paylaştı!

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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