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        Haberler Dünyadan Ünlü yönetmen David Lynch'in ölüm nedeni belli oldu - magazin haberleri

        Ünlü yönetmen David Lynch'in ölüm nedeni belli oldu

        'Fil Adam', 'Mavi Kadife', 'Mulholland Çıkmazı' gibi filmlerin ünlü yönetmeni David Lynch'in hayatını kaybetmesinden bir ay sonra ölüm nedeni açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2025 - 11:40 Güncelleme: 09.02.2025 - 11:40
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        Ölüm nedeni belli oldu
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        Sinemanın ünlü yönetmeni David Lynch'in ölüm nedeni ortaya çıktı.

        'Fil Adam', 'Mavi Kadife', 'Mulholland Çıkmazı' gibi filmleriyle tanınan David Lynch'in hayatını kaybetmesinden bir ay sonra ölüm raporu açıklandı.

        Hayata, 78 yaşında veda eden ABD'li yönetmenin kronik obstrüktif akciğer hastalığının tetiklediği kalp krizi sonucu öldüğü, dehidrasyonun da (vücudun aldığından daha fazla su kaybetmesi) ölüme katkıda bulunan önemli bir durum olduğu belirtildi.

        Lynch, 2017'de yönetmenliğini üstlendiği 'Twin Peaks' dizisinin ekibiyle Cannes Film Festivali'ne katıldı

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        "GÖZÜNÜZ DONUT'TA OLSUN"

        David Lynch, 79'uncu doğum gününe beş gün kala, 15 Ocak'ta hayatını kaybettiğinde, ailesi haberi şu sözlerle duyurmuştu: Artık aramızda olmadığı için dünyada büyük bir boşluk var. Ama onun da dediği gibi, 'Gözünüz donut'ta olsun, içindeki boşlukta değil.

        2001 yapımı 'Mulholland Çıkmazı', David Lynch'in en bilinen filmlerinden...

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        #David Lynch
        #ölüm
        #ölüm nedeni
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