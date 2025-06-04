Ünlüler, konserde

Guns N' Roses'un İstanbul'daki konserine giden ünlüler, dünya ünlü gurubu dinleyecek olmanın mutluluğuyla bir hayli keyifli bir akşam geçirdi. Ünlüler, konsere girmeden önce çeşitli konularda açıklamalarda bulundu.

"KİMYALARI ÇOK GÜZELDİ"

Basın mensupları ile sohbet eden Birce Akalay - Hakan Kurtaş çifti, "Nazara inanır mısınız?" sorusuna; "Kem gözler olabilir. Kötü enerji diyelim" dedi. İlk kez konseri canlı dinleyeceklerini söyleyen ikiliden Birce Akalay, sevgilisine övgüler yağdırdı; "Hakan beyi çok seviyorum ve projelerini beğenerek izliyorum. Birbirimizin yaptığı işlerle gurur duyuyoruz ve birbirimizi sonuna kadar destekliyoruz." Akalay, Hakan Kurtaş'ın dijital bir platformda Serenay Sarıkaya ile rol aldığı yapım hakkında ise "Kimyaları çok güzeldi. İzlemeden sonra da 'Çok yakışıyorsunuz iyi ki birlikte oynamışsınız" demiştim" diye konuştu.

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"HANIMCIYIM"

Alper Kul ile eşi Aylin Kontante konsere katılan ünlü isimlerdendi. Gazeteciler ile kış sezonu hakkında sohbet eden çiftten Kul, "Hanımımıza, hanımcılık yapıyoruz. Yaz geldi biraz tatile gideriz." dedi. Eşi Aylin Kontante ise "Evet kendisi fazlasıyla hanımcıdır. Ben, mutlu olursam evdeki herkes mutlu olur diye düşünür ve her şeye tamam der" dedi.