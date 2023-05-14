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Ünlüler oyunu kullandı

Son dakika magazin haberleri: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi, saat 08.00'de başladı. Oy kullanma işlemi, saat 17.00'de sona erdi. 30.710.790'ı kadın, 29.897.053'ü erkek olmak üzere 60.697.843 seçmen bulunuyor. Ünlü isimler de sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin belirlenmesi için tercihlerini yaptı

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  • Ünlüler oyunu kullandı! Ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti! - 2023 seçim haberleri

    Cumhurbaşkanlığı için 3 aday bulunuyor; Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan.

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 11 Mayıs'ta yaptığı açıklamada cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini belirtti. 
  • Ünlüler oyunu kullandı! Ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti! - 2023 seçim haberleri

    TÜRKAN ŞORAY - YAĞMUR ÜNAL
  • Ünlüler oyunu kullandı! Ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti! - 2023 seçim haberleri

    ALİŞAN
  • Ünlüler oyunu kullandı! Ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti! - 2023 seçim haberleri

    PELİN AKİL
  • Ünlüler oyunu kullandı! Ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti! - 2023 seçim haberleri

    KENAN DOĞULU 
  • Ünlüler oyunu kullandı! Ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti! - 2023 seçim haberleri

    KIVANÇ TATLITUĞ 
  • Ünlüler oyunu kullandı! Ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti! - 2023 seçim haberleri

    BURCU ÖZBERK
  • Ünlüler oyunu kullandı! Ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti! - 2023 seçim haberleri

    GÜLBEN ERGEN
  • Ünlüler oyunu kullandı! Ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti! - 2023 seçim haberleri

    SELDA BAĞCAN
  • Ünlüler oyunu kullandı! Ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti! - 2023 seçim haberleri

    SELAMİ ŞAHİN
  • Ünlüler oyunu kullandı! Ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti! - 2023 seçim haberleri

    ERHAN YAZICIOĞLU
  • Ünlüler oyunu kullandı! Ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti! - 2023 seçim haberleri

    SONER ARICA
  • Ünlüler oyunu kullandı! Ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti! - 2023 seçim haberleri

    DOĞA RUTKAY - KERİMCAN KAMAL
  • Ünlüler oyunu kullandı! Ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti! - 2023 seçim haberleri

    BAHAR ÖZTAN
  • Ünlüler oyunu kullandı! Ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti! - 2023 seçim haberleri

    DERYA ULUĞ
  • Ünlüler oyunu kullandı! Ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti! - 2023 seçim haberleri

    SİMGE 
  • Ünlüler oyunu kullandı! Ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti! - 2023 seçim haberleri

    YAĞMUR TANRISEVSİN
  • Ünlüler oyunu kullandı! Ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti! - 2023 seçim haberleri

    DEMET AKALIN
  • Ünlüler oyunu kullandı! Ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti! - 2023 seçim haberleri

    BENGÜ
  • Ünlüler oyunu kullandı! Ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti! - 2023 seçim haberleri

    SEDA SAYAN - ÇAĞLAR ÖKTEN 
  • Ünlüler oyunu kullandı! Ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti! - 2023 seçim haberleri

    SERENAY SARIKAYA
  • Ünlüler oyunu kullandı! Ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti! - 2023 seçim haberleri

    EROL EVGİN
  • Ünlüler oyunu kullandı! Ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti! - 2023 seçim haberleri

    BERRAK TÜZÜNATAÇ
  • Ünlüler oyunu kullandı! Ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti! - 2023 seçim haberleri

    DENİZ SEKİ
  • Ünlüler oyunu kullandı! Ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti! - 2023 seçim haberleri

    OĞUZHAN KOÇ 
  • Ünlüler oyunu kullandı! Ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti! - 2023 seçim haberleri

    ZEYNEP BASTIK 
  • Ünlüler oyunu kullandı! Ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti! - 2023 seçim haberleri

    HADİSE
  • Ünlüler oyunu kullandı! Ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti! - 2023 seçim haberleri

    AMİNE GÜLŞE 
  • Ünlüler oyunu kullandı! Ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti! - 2023 seçim haberleri

    ÖZCAN DENİZ 

  • SEZEN AKSU 

    Sabah 08.15'te Sedat Simavi Ortaokulu'na giden Sezen Aksu, oy kullanmak için sıraya girdi. Sırada beklerken vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Aksu, daha sonra kabine girip oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra okuldan ayrılan Sezen Aksu, yine vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirerek okuldan ayrıldı.
  • Ünlüler oyunu kullandı! Ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti! - 2023 seçim haberleri

    PELİN ÖZTEKİN
  • Ünlüler oyunu kullandı! Ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti! - 2023 seçim haberleri

    YALIN
  • Ünlüler oyunu kullandı! Ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti! - 2023 seçim haberleri

    TUĞBA ÖZAY
  • Ünlüler oyunu kullandı! Ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti! - 2023 seçim haberleri

    MUSTAFA CECELİ
  • Ünlüler oyunu kullandı! Ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti! - 2023 seçim haberleri

    SEDA BAKAN - ALİ EREL 
  • Ünlüler oyunu kullandı! Ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti! - 2023 seçim haberleri

    NİHAN AKIN
  • Ünlüler oyunu kullandı! Ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti! - 2023 seçim haberleri

    DERYA BAYKAL
  • Ünlüler oyunu kullandı! Ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti! - 2023 seçim haberleri

    ATA DEMİRER
  • Ünlüler oyunu kullandı! Ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti! - 2023 seçim haberleri

    FERHAT GÖÇER
  • Ünlüler oyunu kullandı! Ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti! - 2023 seçim haberleri

    SEREN SERENGİL
  • Ünlüler oyunu kullandı! Ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti! - 2023 seçim haberleri

    İBRAHİM BÜYÜKAK
  • Ünlüler oyunu kullandı! Ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti! - 2023 seçim haberleri

    İREM DERİCİ
  • Ünlüler oyunu kullandı! Ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti! - 2023 seçim haberleri

    ÇAĞLA ŞIKEL
  • Ünlüler oyunu kullandı! Ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti! - 2023 seçim haberleri

    ŞEVVAL SAM
  • Ünlüler oyunu kullandı! Ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti! - 2023 seçim haberleri

    HALUK LEVENT

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