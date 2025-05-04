Ünlüler, Özgür Özel'e yapılan fiziki saldırıyı kınadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için bugün AKM'de düzenlenen veda töreninin ardından fiziksel saldırıya uğradı.

Saldırganın adının Selçuk Tengioğlu olduğu ve 2004 yılında iki çocuğunu vahşice öldürdüğü ortaya çıktı. Saldırgan gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yaşananların ardından ünlü isimler de sosyal medya üzerinden Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınayıp geçmiş olsun mesajları yayımladı.

Erdal Beşikçioğlu: Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Bu çirkin eylem, yalnızca şahsına değil; demokrasimize, milletimizin iradesine ve siyaset kurumunun itibarına yönelmiş bir tehdit niteliğindedir. Hiçbir güç, şiddeti araç kılarak siyaseti yönlendiremez. Sayın Genel Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; saldırının tüm sorumlularının adalet önünde hesap vermesini temenni ediyorum.

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Melek Baykal: Bu aydınlık yüzü hiç bir zorbalık durduramaz. Bu saldırıyı bütün vatandaşlarımız gibi şiddetle kınıyorum. İzlerken moralimiz altüst oldu, ancak televizyondan genel başkanın morali iyi diye duyduk, biraz daha rahat soluk aldık. Geçmiş olsun dileklerimle.

Şahan Gökbakar: İki çocuğunu öldürmüş bir katil, elini kolunu sallayarak Özgür Özel'in yanına kadar geliyor ve suratının ortasına vurabiliyor? Korumalar dahil herkes izliyor. Ya elinde bir silah olsa... Bu nasıl bir koruma zafiyeti? Ayrıca bu ve bunun gibi katiller, hırsızlar, sapıklar elini kolunu sallayarak dolaşırken... Hukuk ve adalet için anayasal hakkını kullanan gençler hapiste. Başka söze gerek var mı?

Mert Fırat: Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınıyorum! Demek ki korumalar, engellenen kameralar keyfi, jammerlar boşuna değilmiş. Bir zamanlar kendi evladını öldüren bir kiralık, bugün afla dışarı çıkıp muhalefet liderine saldırabiliyor. Katiller sokakta elini kolunu sallarken; anayasal hakkını kullanan gençler hâlâ hapiste. Adaletin bu kadar eğilip büküldüğü bir düzende, güvenlik kadar hukukun yokluğu beka problemi, asıl tehlikedir.