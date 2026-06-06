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        Ünlüler plajı renklendirdi

        Bodrum Yalıkavak'ta düzenlenen etkinlikte bir araya gelen ünlü isimler, gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkararak plajda renkli görüntüler oluşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 09:06 Güncelleme:
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        Ünlüler plajı

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Bodrum Yalıkavak'ta bir otelin düzenlediği etkinliğe katılan ünlü isimler, plajda objektiflere yansıdı. Gün boyunca deniz ve güneşin tadını çıkaran ünlüler, renkli görüntüler oluşturdu.

        Oyuncu Burak Sevinç, sevgilisi Sena Çakır'la birlikte güneşlenip muhabbet ederek vakit geçirdi.

        Hande Subaşı ise sık sık denize girerken fit görünümüyle dikkat çekti.

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        Nilsu Berfin Aktaş, arkadaşlarıyla iskelede uzun süre konuştu.

        Gülcan Aslan, kovboy şapkasıyla denize girerek serinledi. Aslan, daha sonra oyuncu arkadaşı Birand Tunca ile şezlongda sohbet etti.

        42 yaşındaki oyuncu Gökçe Eyüboğlu, gün boyunca denizin keyfini çıkardı.

        Sörfçü Bilge Öztürk ise beyaz gözlükleriyle güneşlenmeyi ve dostlarıyla vakit geçirmeyi tercih etti.

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        #Burak Sevinç
        #Hande Subaşı
        #Nilsu Berfin Aktaş
        #gülcan aslan
        #Gökçe Eyüboğlu
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