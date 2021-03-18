CELİL NALÇAKAN

'Gemi jurnaline (seyir defteri),geçtiğimiz her yeri yazarız. 'İstanbul Boğazı geçildi' yazılır, 'Kilitbahir geçildi' yazılır, her şey aynen yazılır ama bir şey hariç... Yazılmaz, yazılamaz... Çanakkale'den çıkılır, Çanakkale'ye varılır, şehitler abidesi selamlanır ama şunu herkes bilir ki; 'Çanakkale geçildi' yazılmaz... Çanakkale geçilmez!'